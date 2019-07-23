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Экономика

Госдума защитила жилье граждан от мошенничества

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента во вторник, 23 июля, приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выдавать гражданам микрозаймы под залог жилья. Также ужесточаются требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных организаций. 
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Нормативно-правовой акт внесен на рассмотрение Госдумы ее спикером Вячеславом Володиным, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также представителями всех фракций. Законопроект запрещает выдавать потребительские займы под залог жилого помещения.

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По словам председателя нижней палаты, недопустимо, чтобы гражданин лишался единственной квартиры из-за микрокредита, стоимость которого гораздо меньше цены жилого помещения. Эта мера позволит пресечь волну жилищного рейдерства в регионах, уверен Володин.

Кроме того, принятый законопроект устанавливает дополнительные возможности для МФО по идентификации клиентов, в том числе позволяет проводить проверку через государственные информационные системы. Ужесточаются и требования к деловой репутации организаций-кредиторов и качеству их управленцев. 

Собственные средства микрокредитной организации не должны быть менее пяти миллионов рублей, гласит документ. Сейчас – 10 тысяч. Увеличение будет поэтапным – по миллиону рублей в год в течение ближайших пяти лет.

"Это поможет предотвратить многие мошеннические схемы по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций", – отметил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий с пяти до трех лет минимальный срок владения жильем, продажа которого не облагается налогом. Это поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия, подчеркнул Вячеслав Володин.

Автор: 23 июля 2019, 14:48

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