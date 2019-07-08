Борис Титов заступился за ИКЕА

Как отмечают авторы издания в материале "Есть идея – нет IKEA", конфликт вокруг 20 гектаров в Химках, на которых располагается и штаб-квартира ретейлера, может обостриться. Суть в том, что глава Химкинского земельного комитета Мария Дунюшина стала фигурантом уголовного дела и подозревается в мошенничестве при передаче данного участка ИКЕА.

Если чиновнице будет вынесен обвинительный приговор, вероятность чего крайне высока, АО "Химки-Молжаниново", принадлежащие Клячину и Абрамовичу, получит возможность заявить новые претензии на надел.

Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов уже выразил обеспокоенность такими перспективами и обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ. Бизнес-омбудсмен настаивает на проверке "законности и обоснованности" решений, ранее принимавшихся следствием по возбуждению и расследованию уголовных дел, предметом которых становились права ИКЕА на ее первом участке в нашей стране.

Вечное дело

Борис Титов обратился к ведомствам на фоне нового обострения вокруг земли, принадлежащей торговой компании. Основная проблема – в уголовном деле, которое то закрывается, то открывается с заменой фабулы и подозреваемых. Оно было возбуждено по обращению КСХП Химки, ныне известного как АО "Химки-Молжаниново".

Несколько лет КСХП, заявив о себе как о правопреемнике совхоза "Путь к Коммунизму", начало претендовать на собственность ИКЕА в Арбитражном суде, каждый раз проигрывая. Финальную точку в противостоянии компании и хозяйства, казалось, суд поставил 20 марта 2018 года.

Тогда, как писал "Московский комсомолец, "Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил права компании ИКЕА на участок земли в Подмосковье вдоль Ленинградского шоссе, где расположен головной российский офис ИКЕА". Однако вскоре следствие опять приступило к расследованию уголовного дела с новым подозреваемым.

"Все эта история выглядит, как попытка злоупотребления правом со стороны оппонентов ИКЕА с целью необоснованного получения от компании денег", – констатирует адвокат Екатерина Духина, представлявшая ИКЕА в Арбитражном суде. По её словам, "КСХП "Химки" заявляет о подделке документов, к которым ИКЕА не имела и не имеет отношения, ни даже доступа к ним".

"Договор аренды, по которому компания получила земельный участок, был оформлен задолго до якобы имевшей место фальсификации документов – в 1993 году. В этот момент Администрация Химок была официально зарегистрированным собственником земельного участка", – перечисляет юрист.

"И последнее. На протяжении всех долгих 18 лет аренды участка у КСХП "Химки" не возникало никаких претензий ни к компании, ни к администрации Химок. Но как только право собственности перешло от государства к коммерческой структуре, все вдруг изменилось", – добавляет Духина.

Обострение конфликта заставляет нас вспомнить, как начиналась история ИКЕА в России, точнее – в СССР. Заодно нельзя не задуматься о том, что даже через 30 лет после установления рыночной экономики частная собственность в нашей стране по сути отсутствует.

30 лет ИКЕА

В 1989 году основатель ИКЕА Ингвар Кампрад, долго грезивший об открытии своих магазинов в России, встретился с тогдашним главой Совета министров СССР Николаем Рыжковым в Кремле. Можно сказать, и для Советского Союза, и для шведской компании, это было отнюдь не рядовое событие.

В мемуарах "Есть идея! История ИКЕА" Кампрад вспоминал, что Рыжков сказал ему: "Вы можете построить свои магазины во всех российских городах с населением более миллиона человек. Только не забудьте про Свердловск – это мой родной город". Действительно, Екатеринбург обрел торговый центр компании, но случилось это спустя долгие годы. Первым препятствием для ИКЕА стал развал СССР.

Вторая попытка компании сделать капиталовложения в Россию датирована 1991-м. В том году заместитель министра финансов РСФСР лично завизировал свидетельство о регистрации юридического лица "ИКЕА Ханим". Это сейчас приход в страну крупного инвестора воспринимается как само собой разумеющееся. А в те времена в России с руководством ИКЕА общались на самом высоком уровне. А правительство Московской области даже приезжало в Швецию, после чего распорядилось выделить участок под первый магазин компании в Химках.

Свидетели тех событий вспоминают, что оформлять все документ было поручено администрации Химок. Она занималась, в том числе, оформлением прав собственности и постановкой участка в 20 гектар на кадастровый учёт. Также чиновники зарегистрировали договор аренды между ИКЕА и государством, случилось это в сентябре 1993 года. Кто мог тогда даже подумать о том, что уже в наши дни все это – делегации, торжественные приемы, официальные поручения, решения республиканских и региональных властей, подписанные документы – будет поставлено под сомнение одной странной фирмой?

Между тем, в 1993 году планы ИКЕА открыть магазин опять были нарушены. Трагедия начала октября, когда парламент страны и его защитники были разогнаны войсками, а счёт погибших шел на сотни, не могла не сказаться на договоренностях. Стройку пришлось отложить, да и правовое поле в России представляло из себя неуютный ландшафт. Указы Бориса Ельцина оказались выше законов, принятых парламентом, существовавшая тогда Конституция по факту игнорировалась. Никто не знал, что будет дальше.

Перерыв затянулся на пять лет, но от участка ИКЕА не отказывалась. Кампрад верил в Россию и исправно платил за аренду земли. В 1998 году все было готово к третьей попытке. Причем ИКЕА решила не ограничиваться магазином, а строить заодно и семейный торговый центр. Но требовался участок покрупнее.

Московская область подыскала надел напротив первого, по другую сторону Ленинградского шоссе. Но и изначальные земли пригодились: на них решили строить бизнес-центр, в том числе и для штаб-квартиры ИКЕА в России, а также офисов других международных компаний.

Случай подвернулся

Теперь переносимся в наш век. ИКЕА постепенно обживала угодья: в 2000 году в Химках открыла первый магазин, в 2004-м запустила ТЦ "Мега Химки", а в 2007-м завершила строительство в городе офисной высотки. Там появились сразу появились первые арендаторы, а окончательно здание было введено в эксплуатацию в январе 2008-го. Что касается статуса участка, то компания продолжала арендовать его до 2011 года, а затем выкупила в собственность за 100 миллионов рублей, подарив Химкам 4 из 20 гектаров.

И тут началось невероятное. Не прошло и года, как на ИКЕА в суд подало ОАО КСХП "Химки". Оно утверждало, что город не имел права на землю, переданную компании. Удивительно, но хозяйства в течение 18 лет никак не обозначало свои претензии. А тут неожиданно совпало, что иск был подан, когда участок перешёл из государственной собственности в собственность частного инвестора.

То есть КСХП вдруг поставило под сомнение и правовые отношения ИКЕА с властными институтами, в том числе и химкинской администрацией, и исправные арендные платежи, и строительство зданий с их последующим вводом. И судьбу арендаторов. Кстати, одним из первых в здания ИКЕА въехал областной филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ".

Влиятельные люди

Но кто это – ОАО КСХП "Химки"? Сейчас представители интересов этого хозяйства указывают на то, что фирма была организована в 1991 году и ведёт историю от колхоза "Путь к коммунизму". Мол, ему ранее и принадлежала земля ИКЕА.

Однако это определённо неправда. Действительно, "Путь к коммунизму" существовал, равно как и КСХП Химки. Вот только проблема в том, сообщали СМИ, что на рубеже веков оно подверглось рейдерскому захвату. Ситуация классическая: агрессоры занимались подделкой документов, по поводу чего возбуждались уголовные дела, жертвы – а это оставшиеся без паев дольщики – жаловались по всем инстанциям вплоть до президента России и так далее. Имел место быть и вооружённый захват активов КСХП.

Обманутые работники предприятия сейчас говорят о том, что оно до сих пор существует. Впрочем, захватчики не согласны и кивают на изготовленные собственными силами бумаги. Вот только рейдеры пока неудачливы в следующем мероприятии – нападении на землю ИКЕА.

По состоянию на данный момент компания выиграла все арбитражные споры у оппонентов. И это логично. В самом деле, если ИКЕА владеет участком в Химках вот уже более четверти века, то какие права на него у тех, кто контролирует ОАО КСХП "Химки" менее десятка лет? Да и большой вопрос, какова правопреемственность хозяйства к участку. Однако новые владельцы КСХП не унимаются. Они знают: помимо арбитражей есть ещё следователь, который дело то закрывает, то открывает вновь.

Уголовная дубина

Проигрывая в гражданских процессах, новые владельцы КСХП, похоже, решили переломить ход спора через уголовку.

Все развивалось следующим образом. Сначала следствие утверждало, что ИКЕА совершило хищение у администрации Химок. Но то дело закрыли в 2015 году "за отсутствием состава преступления". После чего следствие на основании тех же документов выдвинуло другую версия, противоречащую выводам по первому делу. И 31 марта 2016 года возбудило в отношении "близких к ИКЕА лиц" другое уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Согласно новой версии следствия, некто задумал совершить хищение у КСХП, что уже смешно. Этот таинственный незнакомец подделал выписку из протокола заседания хозяйства, чтобы земля перешла в земли запаса. А затем государство данный надел передало в возмездное пользование ИКЕА, и та выкупила его спустя многие годы.

То есть пресловутый "преступный умысел" все тянулся и тянулся, а ИКЕА продолжала платить деньги в казну. Вот только что это за умысел такой – пополнить казну? Неясно также, в чем смысл возмездного хищения и для инвестора – до окончания стройки заболоченный участок не отличался от других и не представлял особой ценности. Возможно, этим и объясняется появление претензий только после завершения строительства и выкупа участка в собственность ИКЕА.

Как результат, второе дело ничем и не закончилось. Потому что его фигурантами следствие выбрало скончавшихся экс-мэра Химок Юрия Кораблина и главного по инвестициям в городской администрации Игоря Гончаренко. Первый умер в 2016-м, второй – в 2013-м. Так что 31 марта 2017 года дело закрыли по "нереабилитирующим обстоятельствам". И это оказалось весьма кстати для позиции КСХП в гражданском процессе. Однако подарок не помог: арбитраж вынес вердикт в пользу ИКЕА.

Как писали СМИ, тогда в деле была поставлена точка – гражданские и уголовные процессы оказались закрыты. Но тут появилась информация, что прямо перед закрытием дела, 31 марта 2017 года следователь выделила из него очередное, причем с той же фабулой.

И после проигрыша КСХП в арбитраже по делу выбрали нового обвиняемого – на этот раз им стала глава химкинского комитета по землепользованию и охране окружающей среды Марина Дунюшина. Она, если верить следствию, была сообщницей Кораблина и Гончаренко и всегда находилась в зоне доступа для правоохранителей. Однако те взялись за нее лишь после того, как КСХП упустило все шансы в арбитраже.

Теперь, как считают юристы, Дунюшина, скорее всего, получит реальный и серьезный срок, а КСХП – новую возможность претендовать на участок ИКЕА. И если арбитраж учтет приговор чиновнице и встанет на сторону рейдеров, то потерпевшим в разбирательстве будет не только компания, но и инвестиционный климат в России.

Резюме

Итак, что происходит? ИКЕА договаривается с властями сначала в СССР, а затем в РФ. Налаживает сотрудничество с нашим государством, платит деньги за аренду землю и выкупает участок. У последнего нет других собственников, более того, Конституция 1993 года лишь разрабатывается, а Конституция 1978-го относит землю к исключительной собственности государства, наличие же земли в собственности у колхозов даже не предполагается.

Однако как только государство перестает быть собственником, частный инвестор сразу же становится объектом атаки со стороны людей, которые захватили КСХП "Химки". Скорее всего, точно такой же исход был бы, задумай ИКЕА вложить деньги в землю Люберец или Мытищ.

Что еще важно, компания приобрела участок у собственника, на которого он был зарегистрирован. Если бы в качестве владельца выступали не власти, а КСХП "Химки", то ИКЕА вела переговоры о земле как раз с ними. Потому что какая разница инвестору, у кого приобретать активы?

К слову, в книге "Есть идея! История ИКЕА" Кампрад писал: "Россия может стать пионером, уникальной лабораторией, где разрабатываются разумные принципы жилья будущего". Пока же ситуация выглядит так, что Россия стала лабораторией, где над ИКЕА ставятся дикие арбитражные и уголовные опыты.