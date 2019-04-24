Сбербанк и Rambler создадут лидера цифровых и развлекательных услуг

Крупнейший банк России входит в капитал медийного холдинга Rambler Group, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. На базе "Рамблера" будет создан лидер российского рынка медиа и развлечений, а также новые цифровые и технологические платформы. Все необходимые документы уже подписаны, закрыть сделку стороны намерены в третьем квартале.

Сбербанк приобретает 46,5% "Рамблера". Нынешние акционеры – инвестфонды A&NN и Era Capital – будут владеть 46,5% и 7% соответственно, сообщают "Вести". При этом отмечается, что денежных средствах в рамках сделки они не получат.



Пока стороны не озвучивали сумму, которую крупнейший банк России вкладывает в медийный холдинг. Однако ранее СМИ отмечали, что она может превысить 10 миллиардов рублей.

Вложенные в "Рамблер" средства пойдет на развитие цифровых и технологических платформ, отметили в Сбербанке. Их объединят в экосистему кредитной организации. Вместе с тем часть средств будет направлено на расчеты по долгам медиахолдинга.

Компанией будет руководить совет директоров из семи человек. По три члена – от Сбербанка и A&NN, один – от Era Capital.

Помимо прочего, в экосистему Сбербанка войдет кинотеатр "Художественный" и один из крупнейших онлайн-кинотеатров в России Okko. В его каталоге представлено 35 тысяч фильмов и сериалов. За прошлый год оборот сервиса составил 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, Rambler Group объединяет ряд ведущих интернет-изданий: Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com и другие. Медиахолдинг занимает первое место в России по объему месячной аудитории, которая превышает 50 миллионов человек.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал сделку знакомой.

"Наше партнерство позволит задать на российском медиарынке новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий", – уверен он.

Экспертное сообщество высоко оценило сделку между Сбербанком и Rambler Group. По мнению замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, партнерство между финансовым и медийным гигантами окажется успешным. "У "классических" банков, которые концентрируются исключительно на традиционных банковских услугах, и игнорируют IT-сферу и новые финансово-банковские технологии, лет через десять, а то и раньше, больших шансов для роста и развития просто не будет", – уверена она.

Мильчакова напомнила, что Сбербанк – первый российский банк, который провел успешный эксперимент по внедрению технологии блокчейн в сферу банковского документооборота.

"Кроме того, у "Сбербанка" есть уже успешный опыт партнерства с Yandex, совместный проект российского банковского гиганта и IT-гиганта оказались удачными, сервисы "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги", в которые частично инвестировал "Сбербанк", оказались очень востребованы населением", – отметила представитель "Альпари".

По ее словам, экосистема Сбербанка находится на начальном этапе формирования, однако ряд ее сервисов уже востребованы, в том числе "Сбербанк Телеком", DocDoc. "Поэтому логично, что он входит в капитал крупного медийного холдинга", – отметила Мильчакова.

Инвестиции Сбербанка в "Рамблер" – это объединение сил, которое приведет к эффекту, гораздо большему, чем простое сложение ресурсов, уверен руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман.

"Для Сбербанка – это принципиальное расширение сферы работы, прорыв в относительно новое для него цифровое и офф-лайн пространство медиа, кино, игр, новостной информации. Здесь речь идет о формировании дополнительных важных элементов общей обширной экосистемы "Сбера", как ее называет Герман Греф. В ней единый разноообразный и взаимосвязанный сервис будут получать все больше пользователей сферы данных услуг и финансовых, и контентных. Сбербанку интересны и продукты Rambler, и трафик его сайтов", – отметил эксперт.

В свою очередь, "Рамблер" решает в том числе вопрос финансовой поддержки. "Медиаресурс получает доступ к гигантской клиентской база банка, его инфраструктуре, реноме, инструментам продвижения, к которым фактически присоединяются сервисы Rambler и дадут ему взрывное расширение числа пользователей", – подчеркнул Гойхман.

Сбербанк России – крупнейшая кредитная организация страны и один из ведущих игроков на глобальном финансовом рынке. На его долю приходится треть активов всего отечественного банковского сектора.

Основным акционером является Центральный банк России, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другой половиной владеют российские и международные инвесторы.

У Сбербанка – самая обширная филиальная сеть в России. Кредитная организация представлена во многих зарубежных странах, включая США, Китай, Индия, государства Восточной Европы и другие точки планеты.