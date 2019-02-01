Назван богатейший в истории человек

По мнению ученых, на звание самого богатого человека из когда-либо живших на Земле может претендовать король Манса Муса, который правил государством Мали в Западной Африке в первой половине IX века, передает портал "Реальное время". Его изображение можно увидеть на средневековой рукописи "Каталонский атлас". Монарх сидит на пересечении торговых путей с золотой монетой в руке. В реальности же он мог распоряжаться суммами, намного больше, чем одна монета, ведь в то время он полностью контролировал добычу золота в регионе. Впрочем, определить его состояние и доходы, по всей видимости, задача невыполнимая.