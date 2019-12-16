Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai

Запуск российскими рестораторами проектов в других странах не обходится без экономических, юридических и управленческих сложностей. Но самые продвинутые и перспективные предприниматели рискуют. И оказываются в выигрыше!

Наглядным примером успешного экспортирования в сложную для россиян арабскую среду служит практически одновременный запуск двух концептуально разных ресторанов – Osh и Chalet Berezka Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Chalet Berezka Dubai создан в необычном для арабской страны формате атмосферного ресторана – караоке-клуба. Заведение находится в районе Пальма, который прекрасно подходит для пассивного пляжного отдыха с перекусами, обедами, вечерними и ночными тусовками с бокальчиком чего-нибудь горячительного.

Дизайн интерьеров – стильная эклектика, в которой прекрасно уживаются традиции и современный функционализм. Все это создает неповторимое ощущение комфорта и уюта. Ресторан работает до пяти утра, поэтому с утопающих в зелени террас можно любоваться как восхитительными закатами, так и не менее живописными рассветами.

"Berezka – прежде всего, это место про атмосферу, про движение, музыку, вечеринки и бесконечный праздник жизни!" – говорит совладелец Chalet Berezka Dubai и Osh Антон Винер.

После открытия Berezka быстро стала культовым местом и обязательным пунктом в программе посещения Дубая. Здесь можно встретить и наших соотечественников, и граждан ближнего зарубежья, и представителей США и Западной Европы. Заведение популярно и среди арабов.

Атмосфера бесконечного праздника, море музыки, веселья, а также авторское меню – вот что привлекает в Berezka людей со всего мира. Одна из изюминок ресторана – невероятные коктейли, приготовленные барменами - мастерами своего дела.

Фоном для всего этого служит постоянный хоровод из ярких персон, событий и впечатлений. Berezka – это адресность и масштаб: живые концерты со звездами, трансляции на огромном экране спортивных мероприятий, тематические вечеринки DJ, Hip Hop и Ladies Mic и многое другое.

С креативом создатели подошли и ко второму русскому ресторану в Дубае – Osh. Его концепция сильно отличается от Berezka. В основе его меню лежит кухня Центральной Азии и центрально-азиатский фьюжн, отмечает Антон Винер, известный в нашей стране как создатель популярных ресторанов "Урюк" и "Grand Урюк".

Osh – это модное, концептуальное и невероятно вкусное место, куда приезжают арабы со всего региона Персидского залива. Ресторан быстро набирает популярность, его посещают более 11 тысяч человек в месяц. Вход и выход ресторана охраняет всем знакомая Баба-Яга – улыбчивая и дружелюбная. С этим близким и любимым сказочным персонажем можно обняться и пообщаться со всей широтой русской души.

Chalet Berezka Dubai был признан лучшим зарубежным проектом 2019 года на 5-ой ежегодной премии Night2Day Choice2019. Итоги были подведены в конце ноября в Москве.

Стоит отметить, что владельцы Chalet Berezka Dubai также являются партнерами самого крупного музыкального фестиваля Дубая "Парус". Ресторан очень популярен среди российских и иностранных звезд, журналистов, участников и почетных гостей фестиваля.

Антон Винер – российский бизнесмен, девелопер, ресторатор и инвестор. Персональный ресторанный портфель предпринимателя включает такие успешные проекты, как "Урюк", "GRAND Урюк", "OSH", "Chalet Berezka Dubai", "Anton Bar", "Черетто" и другие. Всего в портфолио бизнесмена 25 проектов.

Также Винер является президентом девелоперской компании "Родина". В портфеле его проектов значатся первый спортивно-образовательный семейный кластер "Олимпийская деревня Новогорск" и "Олимпийская деревня Курорт". Экспертный статус Винера и новизна его проектов подтверждены многочисленными профессиональными премиями и наградами.