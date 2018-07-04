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Экономика

Как сделать из ребенка гения

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Каждый родитель хочет видеть своего ребенка умным и интеллектуально развитым. В наши дни есть множество способов для развития детских способностей. В магазинах продается немало пособий и сопутствующих товаров, которые помогают раскрыть таланты ребенка. Dni.Ru представляют очередную подборку промокодов в интернет-магазинах, с помощью которых можно получить скидки при покупке. На этот раз в фокусе нашего внимания – товары для развития интеллекта и творческих способностей детей.
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Так, интернет-магазин методик раннего развития "Умница" предлагает скидку 10% по промокоду на весь ассортимент. Для каждого возраста предусмотрены собственные программы. На сайте продавцы представлены товары для самых маленьких – от 0 до двух лет, от года до двух, от двух до трех и старше.

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В каталоге интернет-магазина есть наборы для творчества, конструкторы, множество курсов по иностранным языкам. Мамы и папы могут найти на сайте курсы по развитию речи и чтения, эмоционального интеллекта, мышления и социализации. Кроме того, в ассортименте курсы по математике, логике и музыке.

Привлекательные скидки на товары для маленьких гениев предлагает также интернет-магазин оригинальных детских товаров kids4kids. По промокоду на сайте Dni.Ru можно приобрести интересующий товар на 10% дешевле.

Над продукцией Kids4Kids работает целая команда из дизайнеров, педагогов, психологов и технологов. Они разрабатывают интересные, полезные и безопасные игрушки для детей, с которыми ребенок может с пользой провести время.


Советуем обратить внимание на разделы каталога "Наука и техника" и "Творчество и музыка". Там представлено множество товаров, которые помогут раскрыть творческие способности ребенка: для рисования, лепки, создания спектаклей. Кроме того, в ассортименте интернет-магазина роботы, наборы для научных экспериментов, микроскопы и телескопы. Дети, интересующиеся техникой или естественными науками, будут в восторге!

В свою очередь, интернет-магазин MyToys дарит пятипроцентную скидку по промокоду на весь ассортимент. На сайте продавца можно найти тысячи наименований самой разной продукции: игрушки, одежда, обувь, товары для отдыха и занятий спортом, школьные принадлежности и многое другое.

В категориях "Книги и обучение" и "Творчество" представлены развивающие наборы для раннего возраста, альбомы по развитию речи, звуковые планшеты, развивающие игры и словари. Представленный ассортимент позволяет ребенку с самых ранних лет усвоить элементарные основы математики, познакомиться с художественной литературой, научиться конструированию, рисованию, лепке и аппликации.

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Любой человек в наши дни должен уметь пользоваться компьютером. А уж будущий гений должен постигать основы компьютерной грамотности с раннего возраста. Лучший способ для этого – купить ему собственный компьютер.

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Автор: Иван Поляков4 июля 2018, 14:48

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