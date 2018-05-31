Что купить ребенку: советы родителям

Большим плюсом онлайн-покупок является возможность использования промокодов. Дисконтные комбинации дают скидки и позволяют приобретать желаемые товары дешевле. В нашей сегодняшней подборке промокодов – дисконты в детских интернет-магазинах. Игрушки, одежда и многое другое – все это можно купить для своего чада с заманчивой скидкой.

Так, интернет-магазин MyToys.Ru предлагает покупателем дисконт 9% по промокоду на весь ассортимент или 10% при покупке на сумму 4500 рублей. На сайте продавца можно найти тысячи наименований самой разной продукции: игрушки, одежда, обувь, товары для отдыха и занятий спортом, школьные принадлежности, развивающие пособия, наборы для творчества и многое другое.

В каталоге интернет-магазина представлены такие известные на весь мир бренды, как LEGO, Barbie, Mattel, Hasbro. В ассортименте – множество как зарубежных, так и отечественных брендов. Представленная на сайте продукция отличается высочайшим качеством.

Ассортимент MyToys.Ru постоянно обновляется, поэтому рекомендуем периодически заглядывать на сайт, чтобы быть в курсе новых поступлений.

Кстати говоря, специально к чемпионату мира по футболу – 2018 интернет-магазин подготовил специальную серию FIFA 2018. Спешите порадовать своего ребенка!

В свою очередь интернет-магазин "Детский №1" дает скидку по промокоду 5% на любой заказ, кроме бренда "Хартан". Представленные на сайте товары делятся на несколько категорий: "Путешествие", "Уход", "Кормление", "Наблюдение и безопасность", "Детская комната", "Детская одежда".

В каталоге можно найти и товары для будущих мам, а также молодых родителей. Детские коляски, горшки, ванночки, а также яркая и удобная одежда – все это в широком ассортименте на страницах интернет-магазина. И что немаловажно – по доступным ценам. При этом скидки в "Детском №1" – явление постоянное, поэтому рекомендуем следить за обновлениями на сайте.

Если вы хотите создать неповторимый стиль для своего чада, то не проходите мимо интернет-магазина модной детской одежды Little Gentrys. Скидка 10% при вводе промокода на заказ от 1000 рублей – заманчивое предложение, не так ли?

Четверть представленного на сайте Little Gentrys товара - уникальный для Рунета ассортимент, который вы не найдете ни у одного другого продавца. В продаже – яркая коллекция весна-лето 2018: куртки всех цветов, джинсы, платья, огромное множество других нарядов под разные настроения. Товары разделены на несколько категорий: девочки 2-16 лет, мальчики 2-16 лет, малыши от 0 до двух лет, а также игрушки и интерьер детской комнаты.

Сотрудники кол-центра и стилисты помогут подобрать одежду, идеально подходящую именно для вашего ребенка. Они дадут советы по подбору вещей, с чем их лучше носить и как ухаживать. Радует и сервис Little Gentrys: если что-то не подошло, в течение семи дней курьер приедет и заберет вещь в удобное для вас время, причем совершенно бесплатно.

Интересуетесь программами развития интеллекта ребенка? Добро пожаловать в интернет-магазин товаров для развития детей "Умница". Продукция на сайте разделена по возрасту ребенка: от 0 до года, от года до 2, от 2 до 3, от трех лет и старше. По промокоду можно получить скидку 10% на весь ассортимент.

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