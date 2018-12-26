В России будут помечать продукты с ГМО

Россияне теперь смогут отличить продукты с содержанием ГМО выше 9% по специальному знаку – в стране вступило требование об обязательной маркировки такого вида продукции. Об этом пишут "Новые Известия".
Производителям отвели полтора года на адаптацию к новым требованиям. В этот период продукты могут маркироваться согласно прежним требованиям.
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