Украинцы поддержали запрет зимы из-за дорогого газа

Бывший министр экономики Украины, депутат Верховной рады Виктор Пинзеник предложил радикальную меру для борьбы с повышением цены на газ. Он в шутку предложил ввести мораторий на приход зимы.

Каждый год с приближением зимы на Украине обостряется политическая, экономическая и общественная полемика. А все из-за цен на газ, которые для населения постоянно растут и подчас становятся неподъемными.

Из года в год политики и чиновники озвучивают новые идеи, как бороться с этой напастью. В частности, парламентарии предложили ввести мораторий на повышение цен на газ и коммунальные услуги.

"Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется, потому что их такими решениями не испугаешь", – написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Виктор Пинзеник.

Он уверен, что иностранные поставщики продолжат сбывать голубое топливо по тем же ценам, которые выставляли раньше, и Украине придется платить столько, сколько требуется. Впрочем, считает бывший министр экономики страны, идея моратория на повышение цен направлена не на изменение ситуации, а на успокоение населения.

Чтобы показать абсурдность ситуации, он решил предложить еще более радикальный и "эффективный" запрет. "Хочу лишь в конце сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму? Наложить мораторий на приход зимы? Тогда и газа не нужно будет, и на одежде сэкономим", – предложил депутат.

Украинцы поддержали такой подход. Они отметили, что на многих законодателей приближение выборов повлияло не лучшим образом и теперь они стараются придумать популярные, хотя зачастую нереализуемые законы. Кто-то с грустью отметил, что украинцы смогут комфортно пережить зиму, только если кто-то действительно ее "отменит".