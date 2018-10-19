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Общество

Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Идя на поводу у Международного валютного фонда, украинские власти взвинтили цены на газ для населения. Повышение составило 23 с половиной процента, это небывалый взлет в истории независимой Украины и теперь наблюдатели прогнозируют народный гнев и скорую отставку Петра Порошенко.
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Досидит ли до весенних выборов в своем кабинете украинский президент – большой вопрос. Сегодняшнее решение правительства оставляет ему мало шансов: кабмин утвердил повышение цены на газ для населения на 23,5%.

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Премьер-министр Владимир Гройсман, конечно, пытался успокоить население, но предупредил сограждан, что это еще не финал.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход", - сказал Гройсман, намекая, что МВФ вряд ли успокоится и больше не будет требовать от Киева дальнейшего повышения тарифов.

Известно, что новые цены будут действовать с 1 ноября. Теперь кубометр газа обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, это чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу.

Стоит пояснить, что повышение цен на газ – одно из условий МВФ  для продолжения сотрудничества с Киевом и выдачи ему новых кредитов. Украина попала в кабалу к этой международной организации, которая настаивает на переходе к рыночным ценам во всех сферах жизни. Интересно, что свои обязательства перед фондом Украина взяла еще в 2008 году.

Фото: pixabay.com

Кроме нынешнего повышения цен на газ МВФ выдвинул еще три условия для получения нового кредита. Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. И вот только после этого фонд выдаст Украине еще пять миллиардов долларов на 12-15 месяцев.

Всего же четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Незалежной 17-ти с половиной миллиардов долларов. Первые транши в размере 8,7 миллиарда уже получены и успешно потрачены. Эксперты говорят, что большую часть этих денег попросту разворовали, иначе чем еще объяснить растущее народное недовольство и продолжающиеся обнищание населения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

Удивительно, но даже в этой ситуации Киев отказывается покупать газ напрямую у России и  платит за него двойную цену, получая реверсом из Европы. Гордость не дает украинским властям сотрудничать с Москвой, зато наша страна в последние четыре года являлась главным инвестором на Украине, вкладывая деньги в развитие экономики.

Очевидно, что сейчас такая политика прекратится. Накануне президент Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что российское руководство ждет, когда сменится русофобская власть в Киеве. Глава государства выступал на сессии дискуссионного клуба "Валдай" и впервые из его уст  прозвучали знаковые слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacob Balzani Loov/

Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения и договариваться. Он отметил, что надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель. "Мы к этому готовы, мы этого хотим", – добавил президент.

Также российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев это –  русофобия и антироссийские настроения. "Больше товаров не осталось. За это им все прощают, потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, что Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому что считают, что конкуренция будет в мире возрастать в результате такой кооперации", – указал Путин.

Судя по всему, после вчерашних заявлений российского руководства и сегодняшнего решения украинских властей поднять цены на газ, у Петра Порошенко остается мало шансов не то что победить на предстоящих в марте выборах, а вообще досидеть до них в своем кресле.

Автор: Александр Комаров19 октября 2018, 21:34
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