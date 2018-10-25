Россияне паникуют из-за отзыва лицензии у крупного банка

Центробанк отозвал лицензию у Уральского транспортного банка, расположенного в Екатеринбурге. Кредитная организация нарушала законодательство, передает "360".

По данным регулятора, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. В сентябре 2017 года руководство организации самостоятельно разработало план по улучшению финансового состояния, однако он не был реализован.

Между тем клиенты Уральского транспортного банка бьют тревогу. Люди не могут получить свои деньги: офисы в Екатеринбурге закрыты, банкоматы не работают, передает Ura.ru.

В свою очередь в ЦБ напомнили, что Уралтрансбанк является участником системы страхования вкладов. Клиенты могут рассчитывать на возвращение 100% средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

