В России запретят яркий свет

Минэнерго собирается запретить лампы накаливания мощнее 50 ватт. Ведомство приступило к расчетам и подготовке законопроекта.

Запрет распространится на производство и продажу. "Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт", – сообщил замминистра Антон Инюцын. "Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы", – добавил он.

Чиновник заверил, что россияне плавно переходят на светодиодные энергосберегающие лампочки – за последние пять лет их доля на рынке выросла с 2% до 28%. Для дальнейшего роста энергосберегающие лампочки должны стоить полтора-два доллара, рассказал Инюцын РИА Новости.

Заявление, из-за которого старые добрые лампы накаливания могут исчезнуть, прозвучало на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке. Мероприятие проводится здесь уже третий раз, в этом году – с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей – премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В рамках форума запланирована встреча российского лидера с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Кроме того, в кулуарах ходят слухи о переговорах между представителями Сеула и Пхеньяна. "Я не знаю. По крайней мере, я не должен был встречаться с представителями Северной Кореи и не знаю, присутствуют ли они здесь", – ответил на вопрос РИА Новости вице-премьер Южной Кореи Ким Дон Ен.