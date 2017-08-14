В России научились лечить депрессию с помощью лампочки

Сибирские ученые разработали лампу, которая через сетчатку глаза воздействует на альфа– и бета-ритмы головного мозга: первые отвечают за спокойствие, вторые за работоспособность. Десятиминутный сеанс напрочь убирает хандру.

Лампа, которая может работать и в обычном режиме, дает мерцание, которое напрямую через сетчатку глаза воздействует на ритмы головного мозга. Чтобы позабыть о депрессии, достаточно десятиминутного сеанса, сообщает инновационный портал Томской области.

Лампу разработал магистрант Томского университета систем управления и радиоэлектроники Владислав Кунегин. "Многие люди испытывают тревогу, снижение работоспособности, и такой прибор без лишних усилий будет стимулировать мозговые процессы и делать жизнь лучше. Это простой и понятный инструмент, не требующий специальных действий, поэтому мы уверены, что он будет востребован", – говорит автор разработки. "Преимущество лампы в том, что не нужно отвлекаться, надевать очки, тратить время. Чтобы получить эффект, достаточно просто включить лампу на рабочем месте и настроить ее на любой удобный режим", – добавил разработчик.

Чтобы доказать эффективность изобретения, были проведены испытания. В их ходе добровольцы выполняли различные задания, а исследователи фиксировали количество и характер ошибок, которые были допущены участниками эксперимента. Тестирование проходило как при обычном освещении, так и в антидепрессивном режиме работы лампы. Во время опытов у добровольцев снимали электроэнцефалограмму.

"Результаты хорошие. Дальше нужно понять, не мешает ли дневной свет и стандартное освещение действию прибора", – цитирует ИНО "Томск" Владислава Кунегина. По словам автора инновации, лампа может пойти в серию в течение года.