Пермяков поразила висящая в небе лампочка

В группе "Подслушано Пермь" появился кадр, заставивший подписчиков поломать голову: над сумеречным городом нависла обыкновенная лампа накаливания, будто прикрепленная к облаку. Впрочем, реальность оказалась довольно прозаичной. Фотограф сделал снимок через стекло, а лампочка просто удачно отразилась в окне, передает URA.RU.