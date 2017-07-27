Пермяков поразила висящая в небе лампочка

В группе "Подслушано Пермь" появился кадр, заставивший подписчиков поломать голову: над сумеречным городом нависла обыкновенная лампа накаливания, будто прикрепленная к облаку. Впрочем, реальность оказалась довольно прозаичной. Фотограф сделал снимок через стекло, а лампочка просто удачно отразилась в окне, передает URA.RU.
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