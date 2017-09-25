На московских рынках произойдет обвал цен

На столичных рынках в рамках фестиваля "Золотая осень" произойдет значительное снижение цен. Посетители получат скидку от пяти до 20% на различную продукцию.

Во время мероприятия будут проводиться кулинарные мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых, а также дегустация овощей, фруктов и меда, передает агентство городских новостей "Москва". Фестиваль начался 22 сентября и продлится до 8 октября.