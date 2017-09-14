Под звуки гимна "Ще не вмерла Украина" в порту Южный близ Одессы торжественно встретили баржу с американским углем. Выстроившихся у причала чиновников подняли на смех пользователи соцсетей.

Украинские официальные лица встретили первую партию угля из США. Американское судно Ocean Ambitious доставило 62 тысячи тонн энергетического угля. Корабль преодолел около восьми тысяч километров. Делегацию украинских официальных лиц, встречавших ценный груз у причала, возглавил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновники пели гимн, вряд ли уместный в этом случае.

В соцсетях торжественную встречу разнесли в пух и прах и сравнили с "десятым дном совка". Пользователи пишут, что какое-то время назад представить себе такое событие было просто невозможно.

Между тем первую горсть черного золота, доставленного из штата Пенсильвания, уже подарили президенту Украины. Генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трешер преподнес Петру Порошенко пакет с американским углем, сообщает RT.

Украинский политолог Александр Дудчак назвал поставки антрацита в Незалежную большой удачей для США. "Еще несколько лет назад Украина производила самое больше количество на душу населения угля в мире. А теперь начинает импортировать из Пенсильвании. Ради одного этого факта США можно было устраивать переворот на Украине", – сказал эксперт в интервью НСН.

Власти Украины решили обойтись без собственного угля, огромные запасы которого имеются на юго-востоке страны. В марте 2017 года поставки черного золота из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Незалежную были полностью прекращены из-за устроенной украинскими националистами блокады железных и автомобильных дорог.

От покупки всех видов топлива у России Киев также с гордостью отказался, а, между тем, угля, который сегодня, 14 сентября, прибыл на Украину, в холодное время хватит лишь на сутки. Так утверждает экономист Андрей Блинов, пишет украинское издание "Вести". Мало того, заокеанский антрацит оказался поистине золотым – его цена с учетом транспортировки превышает стоимость собственного, добываемого в Донбассе.



