Билл Гейтс отдал на благотворительность $4,6 млрд

Экс-глава Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года. Миллиардер отдал на благотворительность 4,6 миллиарда долларов.

Основатель международной корпорации пожертвовал акции своей компании еще 6 июня 2017 года, однако известно об этом стало только сейчас, передает RT. Эта информация была опубликована Комиссией США по ценным бумагам и биржам.

Получатель пожертвования в размере 4,6 миллиарда долларов не сообщается. Тем не менее, предполагается, что миллиардер отдал крупную сумму в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, так как именно эту организацию филантроп спонсирует наиболее щедро. Ее основателями являются сам предприниматель и его супруга.

Отметим, что свое крупнейшее пожертвование Билл Гейтс сделал в 1999 году, вложив в благотворительность 16 миллиардов долларов. На следующий год он безвозмездно отдал 5,1 миллиарда долларов. В сумме он пожертвовал около 35 миллиардов долларов.

Добавим, что также в рейтинг благотворителей входит американский инвестор Уоррен Баффетт. Он предпочел не создавать собственный фонд, а помочь уже существующим. В 2006 году он сделал пожертвование сразу в пять организаций на общую сумму в 37 миллиардов долларов.



