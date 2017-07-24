ФАС взялась за презервативы после жалобы молодежи

Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на презервативы. Ведомство проанализирует рынок и предложит механизмы, которые позволят сделать контрацептивы доступнее.

"Соответствующие предложения будут представлены в третьем квартале 2017 года", – рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Ведомство взялось за проверку цен на презервативы после жалобы молодежи, передает Russia Today.

