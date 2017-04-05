ЦБ лишил лицензии еще один банк

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка. По данным регулятора, кредитная организация полностью утратила капитал, передает URA.RU.
По размеру активов Татагропромбанк занимал 400-е место в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.
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