Московский банк из топ-100 лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Росэнергобанка. Организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, сообщила пресс-служба ЦБ. Регулятор уточнил, что проблемы возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели в сочетании с низким качеством управления и активов.
В банковской системе России Росэнергобанк занимал 92-е место. Он является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут рассчитывать на возмещение средств в предусмотренных законами объемах.
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