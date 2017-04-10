Московский банк из топ-100 лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Росэнергобанка. Организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, сообщила пресс-служба ЦБ. Регулятор уточнил, что проблемы возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели в сочетании с низким качеством управления и активов.

В банковской системе России Росэнергобанк занимал 92-е место. Он является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут рассчитывать на возмещение средств в предусмотренных законами объемах.