Названы победители II международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики"

В номинации "Современная академическая музыка" первое место разделили Юг Маркович из Сербии с композицией Neon Seed для струнного квартета и Луис Кинтана из Пуэрто-Рико с сочинением Smudges Over Dripping Ink для фортепиано и ансамбля. Второе место заняли Дария Маминова из России и Демиан Рудель Рей из Аргентины. На третьей ступеньке – Джона Хейвен из США.



В номинации "Современная популярная музыка" победителем стал Мэтт Браун из США. Он представил сочинение Writers’ Room для камерного оркестра. Вторую строчку занял его соотечественник Грегори Саймону. Третье место жюри отдало Киану Маккарти из Ирландии и американцу Кевину Дэй.

Специальный приз фонда "Новые классики" получил российский композитор Иван Колованов. Он представил Concerto barbaro для ксилофона, фортепиано и ударной установки.

Премиальный фонд конкурса – миллион рублей – разделен между композиторами, которые заняли первое место, сообщили организаторы.

"Новые классики" включен в "Книгу рекордов России" как "самый представительный по количеству стран-участниц международный конкурс композиторов". Заявки поступили со всех уголков мира – всего 1090 участников от 14 до 35 лет из 81 страны.

Конкурс "Новые классики" проходит раз в два года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодежь" и международного фонда композиторов "Новые классики", созданного для проведения молодежных музыкальных проектов, реализации культурных, образовательных и социально значимых программ.