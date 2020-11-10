Победителей конкурса "Новые классики" объявят 29 ноября

"Новые классики" включены в "Книгу рекордов России" как самый масштабный конкурс композиторов по числу стран-участниц. Решение о признании конкурса рекордсменом принято 30 октября этого года.



Общий премиальный фонд "Новых классиков" составляет миллион рублей. Есть две номинации: современная академиеская и современная популярная музыка.

По географическому охвату конкурс не имеет себе равных. Участники – молодые композиторы от 14 до 35 лет. На конкурс поступило более тысячи заявок из 81 страны.

Жюри конкурса составляют заслуженные деятели искусств России и Европы – Владимир Тарнопольский, Алексей Рыбников, Франсуа Парис, Никола Сани и другие.

Конкурс "Новые классики" стал ярчайшим событием культурной жизни, отметил ректор Московской консерватории Александр Соколов. "Насыщенная программа включает в себя не только серию конкурсных испытаний под руководством авторитетного международного жюри и финальный гала-концерт лауреатов, но и проведение цикла образовательных мероприятий, в том числе и онлайн", – рассказал он.

В октябре более четырех тысяч учеников получили знания о новейших композиторских техниках в школе "Новые классики". Также они узнали о современных трендах в музыкальном искусстве и других темах, необходимых композитору.

Проведены онлайн-встречи с экспертами. Например, с Ольгой Русановой обсуждалось смещение акцентов музыкальной жизни в эпоху пандемии коронавируса. Евгения Кривицкая рассказала о том, как строить репутацию в разных обстоятельствах. А с Иваном Урюпиным ученики поговорили о секретах музыки к анимационным фильмам.

"Новые классики" гарантируют доступность и равные возможности для творческий молодежи, отметила генеральный директор фонда Юлия Музыка. Участвовать в конкурсе можно без предварительного взноса – нужно просто подать заявку на сайте.

"Сила музыки состоит в том, что она вне политики, карантина и географии. Миссия фонда композиторов “Новые классики” – выявить молодых талантов со всех уголков мира, рассказать о них публике и продвинуть современную академическую и популярную музыку на новый уровень", – отметила гендиректор фонда.

Прием заявок начался 1 июня и продлился до 15 сентября. 5 октября стартовал первый тур, 30 октября – второй. 29 ноября объявят победителей.

Конкурс "Новые классики" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" и одноименного фонда композиторов.