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Культура

Никита Михалков: между трусами и крестиком

Никита Михалков. Фото: www.globallookpress.com
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
Недавно мэтр отечественного кинематографа Никита Михалков обрушился с критикой на участниц юмористического шоу "Comedy Woman", которые позволили себе отпустить кощунственную шутку, неуместно упомянув в одном из скетчей героя СССР генерала Дмитрия Карбышева, зверски замученного в концлагере Маутхаузен в 1945 году. "Ну, а когда эти овцы из "Comedy Woman" шутят вот так, они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят?" – негодует Михалков.
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Намечается поистине удивительная тенденция: творец, не жалея себя, радеет за честь страны и народа. Еще ранее режиссер крайне негативно оценил британско-французский комедийный фильм "Смерть Сталина". Мол, снимают чернуху в преддверии великого праздника – 75-летия Сталинградской битвы. Оплевывают верховное руководство страны, генералов-героев, а вместе с тем и весь народ в целом.

"А представьте себе на секундочку теперь вот эти празднования по поводу 75-летия Сталинградской битвы, а в кинотеатрах страны идет вот это... [...] А что скажут просто люди, даже не ветераны, я про них не говорю, они умереть могут на этой картине просто от унижения, от оскорбления, а просто люди, которые уважают свою историю, знают ее, не плюют в нее, не истребляют, не искажают, не коверкают, не лгут", – расставляя интонации и акценты, изрекает Михалков в своем ролике на фоне навевающей тихую грусть музыки.

Как говорится, хоть плюй в глаза, – все Божья роса. Дорогой Никита Сергеевич, а не забыли ли вы, что ваш незабвенный "блокбастер" "Утомленные солнцем 2: Предстояние" вышел 22 апреля 2010 года, незадолго до празднования 65-летия Великой Победы?! А "Утомленные солнцем 2: Цитадель" – 5 мая 2011 года, также перед праздником?

Кадр из фильма "Утомленные солнцем"

Это фильмы, которые наша собственная "творческая интеллигенция" на протяжении последних десятилетий льет на наших граждан. Фильмы, которые на стадии рекламного продвижения уверенно позиционировались как достоверное историческое кино, а на деле оказались фантасмогоричным артхаусом, который имеет отношение разве что к "богатому внутреннему миру" своих создателей.

В этих лентах советские солдаты выставляются эдакими туповатыми и трусливыми "мордорскими орками", на фоне которых единственными "светлоликими эльфами" предстают герои самого Никиты Михалкова и его дочери (до сих пор хочется дать ей "Оскара" за выдающуюся актерскую игру) – ну, плюс еще несколько персонажей. Командиры здесь по большей части – пьяницы и жестокие самодуры. Верховный главнокомандующий – инфернальное создание, которое даст фору герою Аль Пачино из ленты "Адвокат дьявола". Про сцены испражнений, фразы типа "покажи сиськи" и емкую "констатацию" на букву П, ставшую мемом и венцом карьеры ныне покойного Валерия Золотухина, даже говорить не хочется...

Как-как вы там сказали? Представьте себе на секундочку, великий праздник, "а в кинотеатрах страны идет вот это"? И не просто идет. Организуются спецпоказы для ветеранов, которые уже совсем старенькие и не могут дать сдачи за такой смачный беззастенчивый плевок в свое лицо. Используется административный ресурс, когда кое-где пытаются согнать на просмотр фильма школьников, чтобы насильно впихнуть в подрастающее поколение эту лживую желчь.

Никита Михалков. Фото: www.globallookpress.com

С заграничных киноделов взятки гладки, периодически снимать "клюквенные" пасквили – это традиционная сознательная часть культурной политики их государств. Хорошо, авторы низкопробного юмористического ТВ-шоу "попутали берега", и они, возможно, как вы выразились – "овцы". Но вы-то тогда сам кто? Каким словом тогда назвать вас, великовозрастного нарцисса, не видящего бревна в своем глазу? Или наоборот, видящего, и, делая вид, что ничего не произошло, пытающегося хоть как-то реабилитироваться за свой, как режиссер сам выражался, "долгоиграющий проект".

Никита Сергеевич, если когда-нибудь потомки задумают поставить вам памятник, я думаю, наилучшим будет такой образ: вы, в одеяниях бога Зевса, переобуваетесь на ходу, а из головы монумента торчит свободно вращающийся флюгер. Чем-то подобным вы и войдете в народную память. Разве что в своей очередной телепередаче встанете на колени и честно, искренне, от души покаетесь. Что-что, а русский народ умеет прощать. 

8 февраля 2019, 16:47

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