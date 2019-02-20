Опубликован рейтинг лучших саундтреков к фильмам всех времен

Онлайн-ресурс Pitchfork составил рейтинг лучших саундтреков за всю историю кино. Лучшей музыкой признана подборка к фильму "Суперфлай" 1972 года, передает телеканал "360".
На втором месте разместился саундтрек к ленте "Пурпурный дождь" Альберта Магноли 1972 года – за музыку отвечал певец Принс. замыкает тройку лидеров серия композиций к фильму "На игле".
Белоруссия уходит от России
Букмекеры уже назвали Россию лидером песенного конкурса
Тея не хочет уезжать "с двумя детьми на руках"
Актер покатался на лыжах с дочкой