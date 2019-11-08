Заслуженный артист России скончался после спектакля

Заслуженный артист России Александр Купцов скончался в возрасте 64 лет. Как сообщили в пресс-службе казанского ТЮЗа, актер почувствовал себя плохо после спектакля "Маленький принц". Прибывшие медики не смогли спасти его. Причина смерти не уточняется.
Прощание с артистом пройдет в субботу, 9 ноября, в здании театра. Александр Купцов будет похоронен на кладбище в поселке Салмачи, передает НСН.
Актер служил в казанском ТЮЗе с 1979 года. Он исполнял роли Неуеденова в спектакле "Женитьба Бальзаминова", Жигалова в "Свадьбе с генералом" и Короля в "Маленьком принце", сообщает ТАСС.
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