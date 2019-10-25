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Культура

Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках по всей Москве

Фото: пресс-служба
Со 2 по 4 ноября в столице вот уже в третий раз пройдет фестиваль "День народного единства". Праздничная программа ждет гостей на 30 площадках по всему городу: это девять фестивальных площадок цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" (площадь Революции, Манежная площадь, площадь Славы, улицы Профсоюзная, Школьная, Перерва и Матвеевская, Ореховый бульвар и бульвар Дмитрия Донского, а также 21 площадка в столичных парках. 
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На фестивале москвичи и туристы смогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов всех восьми федеральных округов нашей страны: посмотреть выступления творческих коллективов, поиграть в старинные подвижные игры, освоить азы самых разных ремесел, попробовать (и научиться готовить!) традиционные блюда, приобрести изделия народных промыслов. Программа каждой фестивальной площадки будет включать в себя разнообразные развлечения, представления и угощения из всех федеральных округов! Участие во всех событиях фестиваля – бесплатно!

Иммерсивный спектакль и народные забавы

На Манежной площади гостей фестиваля каждый день будут ждать показы иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха! Взрослые и дети смогут не просто посмотреть увлекательное представление, но и присоединиться к большому путешествию по всей России!  А сопровождать их будут артисты театральных и фольклорных коллективов "Русская традиция", "Поверье", "Театр Михаила Бурячика", "Мастерская праздника" и других.

Фото: пресс-служба

По замыслу режиссера,  в путь отправляются три главных героя – купец и его сыновья Иван и Ярослав – и, конечно же, все желающие гости фестиваля! Они посетят все восемь федеральных округов нашей страны: Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный. И везде их будут встречать артисты, одетые в яркие костюмы, которые представят национальные песни и танцы, и предложат поиграть в игры, популярные в каждом регионе. Например, гости смогут сыграть в лапту и горелки, попытаются защитить курень, поймать рыбку или испытают удачу в шуточном "сражении" на палках.

"Наш формат – это большое путешествие: перемещаясь по разным локациям праздничной площадки зрители и знакомятся с чем-то новым и интересным, и вовлекаются в сам спектакль. За время работы мы убедились, что посетители с удовольствие играют в игры, порой поют и танцуют вместе с артистами", – рассказал Сергей Котюх.

Кулинарные мастер-классы

Пожалуй, самый приятный способ познакомиться с культурой региона – это любимые блюда его жителей! На фестивале "День народного единства"  главные гастрономические хиты самых разных уголков нашей страны можно будет не только попробовать, но и научиться готовить. За три дня в восьми кулинарных школах (они будут расположены на всех городских фестивальных площадках, кроме Манежной площади) пройдет более 50 мастер-классов по приготовлению самых вкусных блюд!

Так, на площади Революции и на Ореховом бульваре, будем печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить "старомосковскую" солянку. Кроме того, на первой площадке – слепим традиционные тюменские вареники с вишней, а на второй – приготовим треску в кляре по рецепту из Мурманска.

На улице Перерва, помимо перечисленных выше яств, приготовим "сытую толкушу" (салат из лосося и брусники по камчатскому рецепту).

На Профсоюзной улице будем готовить алтайский суп кочо (это наваристая мясная похлебка) и сибирский сбитень с медом, пряностями и ягодами.

Фото: пресс-служба

На бульваре Дмитрия Донского, улице Матвеевской и площади Славы кулинарные занятия посвятят теме выпечки. В расписании мастер-классов – липецкие оладьи-"бобышки", осетинские пироги, подмосковные расстегаи с зеленым луком и рисом, перепечи (ватрушка с овощной начинкой, по рецепту Республики Удмуртия), палыш (пирог с начинкой из мяса и овсяной крупы, по рецепту из Республики Марий Эл) и многое другое!

Ну, а на Школьной улице, помимо выпечки, гостям предложат приготовить татарские манты!

Ремесленные и художественные занятия

Со 2 по 4 ноября на площадках "Московских сезонов" гостей ждет более 300 творческих мастер-классов!

Так, на площади Революции откроется Архитектурная студия, где юные посетители узнают все о городском планировании и познакомятся с достопримечательностями крупных российских городов  – таких, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи и Владивосток. А еще - смастерят собственные арт-объекты в виде зданий, которые украсят выставочный стенд.

На Школьной улице, в "Домике живописи" – узнаем о происхождении орнаментов и узоров, характерных для самых разных регионов нашей страны, познакомимся с Шекснинской и Мезенской росписью, напишем картины акриловыми красками и гуашью!

В Ремесленной мастерской на Профсоюзной улице – познакомимся с ростовской финифтью и распишем кулоны и ларцы в технике миниатюрной живописи; создадим традиционную филимоновскую игрушку, изучим скульптурные техники, популярные в Республике Саха.

На площади Славы всем желающим предложат взять уроки гончарного мастерства и живописи по стеклу (рисовать будем панораму острова Русский), а еще – научиться мастерить подушки с традиционными для республики Татарстан кавказскими узорами из тканых полотен.

На бульваре Дмитрия Донского и на Матвеевской улице – научимся лепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области, освоим хабаровские  и кабардино-балкарские техники росписи глиняных изделий и раскрасим деревянные фигурки в виде символов российских регионов.

Фото: пресс-служба

В Ремесленной мастерской на Ореховом бульваре – создадим картины на спилах деревьев в технике точечной росписи, характерной для Иркутской области Сибирского ФО, изучим историю золотого шитья, познакомимся с холмогорской резьбой по кости

Кроме того, на Ореховом бульваре и улице Перерва будут работать Столярные мастерские, где посетителям предложат смастерить предметы интерьера и традиционные игрушки: поднос, расписанный под гжель, подвижную богородскую игрушку "Цыплята" и матрешку!

Список площадок фестиваля "День народного единства"

Фестивальные площадки:

1. Манежная площадь

2. Площадь Революции

3. ул. Школьная, вл. 11-53

4. ул. Профсоюзная, вл. 41

5. Бульвар Дмитрия Донского, вл.11

6. Ореховый б-р, вл. 24, стр. 1

7. Площадь Славы

8. ул. Перерва, вл.52

9. ул, Матвеевская, вл. 2

Площадки в парках

1. МГС "Эрмитаж"

2. Парк "Зарядье"

3. ЦПКиО им. М. Горького

4. ПКиО "Фили"

5. ПКиО "Сокольники"

6. ПКиО "Лианозовский"

7. Гончаровский парк

8. Парк по Ангарской улице

9. ПКиО "Кузьминки"

10. ПКиО "Перовский"

11. Усадьба "Воронцово"

12. Сиреневый сад

13. Измайловский ПКиО

14. МПК "Северное Тушино"

15. Поклонная гора

16. Сад КиО им.Н.Э.Баумана

17. Ходынское поле

18. Детский парк им. Прямикова

19. ПКиО "Бабушкинский"

20. ПКиО "Красная Пресня"

21. Красногвардейские пруды

25 октября 2019, 15:42

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