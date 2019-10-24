Автор "Голубого огонька" скончался в Подмосковье

Один из авторов "Голубого огонька" композитор Константин Титар скончался в своей студии в подмосковном Королеве. Как пишет "Московский комсомолец", 80-летнему мужчине стало плохо с сердцем.
Его тело обнаружила поэтесса, которая пришла на встречу с композитором для записи нового диска. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. По словам родственников Константина Константиновича, он до последнего категорически отказывался посещать врачей. Хотя проблемы со здоровьем были. Титар был уверен, что проживет не меньше 99 лет, как его мать. С начала лета он три раза терял сознание, а в последнюю неделю жаловался на боли в сердце.
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