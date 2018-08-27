Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов"
Актеры любимого миллионами сериала уже назвали восьмой, финальный сезон самым кровавым из всех. На кадрах – и трогательные объятия Джона Сноу и его сестры Сансы, и смертоносные драконы, и другие герои фантастического фильма. Также в проморолике на YouTube – кадры из третьего сезона "Настоящего детектива", второго сезона "Большой маленькой лжи" и других сериалов.
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