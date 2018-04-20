Знаменитый актер порадовался раку простаты

Лучшие работы Тома Кортни в кино появились после того, как ему поставили страшный диагноз. Борьба с раком простаты заставила британского актера мобилизовать все силы.

Процесс лечения от онкологического заболевания придал ускорение артистической карьере Тома Кортни. Британский актер признался журналистам, что борьба с раком простаты изменила его жизнь. "Люди советуют не рассказывать о болезни, но после диагноза у меня были лучшие работы", – радуется переменам в своей жизни актер.

Том Кортни – дважды номинант на премию "Оскар". Он сыграл в таких картинах, как "Одиночество бегуна на длинные дистанции" (1962), "Билли-лжец" (1963) и "Доктор Живаго" (1965).

Последние его работы не менее примечательны. Критики и зрители высоко оценили его роли в фильме "Квартет" (2012), сериале "Незабытый", удостоенном премии Bafta и, наконец, бурно обсуждаемой киноленте "45 лет".

Лечение от рака простаты Кортни проходил в 2004 году. Затем он перенес еще несколько операций. В 2007 году актеру сделали новое бедро. А в 2018-м он обратился к окулисту по поводу катаракты.

Лечение глаз оказалось весьма удачным. Выяснилось, что 81-летний Кортни всю жизнь не различал цвета, теперь же этот недостаток устранен. "Я не могу об этом не говорить. Я когда-то купил коричневую футболку в Глазго, а сейчас понимаю, что она фиолетовая! Это невероятно!" – цитирует актера британская The Guardian.