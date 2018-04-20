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Культура

Названы любимые песни самых ненавистных групп

Фото: GLOBAL LOOK press/Jenny Norquist
Даже у самых нелюбимых групп есть песни, ставшие популярными в народе. Рейтинг таких композиций составил британский журнал New Musical Express.
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Список из 13 самых любимых слушателями композиций ненавистных групп возглавила песня Viva La Vida команды Coldplay. По соседству с ней в рейтинге расположились песня Medicine коллектива The 1975 и Rollin за авторством Limp Bizkit.

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От ненависти до любви, как и в обратном направлении – один шаг. Меломаны, как выяснилось, "ненавидят любить" композицию Fernando от ABBA.

Эксперты затрудняются ответить, почему опрошенные читатели выбрали именно эти группы и композиции. Известно, к примеру, что Nickelback часто входит в списки худших групп на планете, притом что некогда коллектив был очень популярен. Чем объясняется такой негативный поворот в отношении к группе, специалисты не знают.

Телеканал "360" напоминает, как в 2016 году основатель Facebook Марк Цукерберг посмеялся над рокерами. Он показал работу искусственного интеллекта и попросил его включить хорошие песни Nickelback. Но компьютер отказался их включать, поскольку "у этой группы их нет".

В рейтинг "любимых от ненавистных" наряду с Nickelback также попали группы Maroon 5, The Libertines, Sugababes, Radiohead и Razorlight.

Автор: Андрей Евлампиев20 апреля 2018, 10:47

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