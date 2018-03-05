В Югре сорвали премьеру фильма "Довлатов"

В столице Ханты-Мансийского автономного округа сорвалась премьера картины Алексея Германа – младшего "Довлатов", передает Ura.ru. Произошло это по техническим причинам.

Сообщается, что зрители раскупили почти все места в Концертно-театральном центре "Югра-Классик", однако не смогли в полной мере насладиться просмотром. Качество звука оказалось настолько скверным, что люди начали покидать зал. Демонстрацию фильма прервали, чтобы недовольные ушли. После этого немногие оставшиеся досмотрели ленту.

Как рассказала Мария Зверева, вице-президент XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в рамках которого состоялся показ, причиной сбоя стало качество файла фильма, который был отправлен правообладателем. Перенастроить параметры звука было невозможно, хотя специалист бился над решением этой проблемы всю ночь. На следующей неделе жителям Югры пообещали бесплатно показать фильм в том же зале.