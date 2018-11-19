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Культура

Concord Orchestra покоряет Россию

Фото: Пресс-служба
"Симфонические Рок-Хиты. Крылья Грифона": необычно сильная энергетика, драйв рока  и мощь симфонической музыки. Премьера мистического рок-шоу состоится 5 декабря в Москве, в "Крокус Сити Холл". Незадолго до концерта Дни.ру удалось пообщаться с художественным руководителем и дирижером оркестра – Фабио Пирола.
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Итальянец с русской душой

Фабио воспитывался в консервативной семье, получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. В Италии вся его профессиональная деятельность была связана исключительно с классической музыкой. Но Фабио мечтал раскрыть свой талант  в других музыкальных направлениях. В 2015 году он приехал в Санкт-Петербург, друзья познакомили его с творчеством Metallica, Linkin Park, Rammstein, Guns N' Roses и других легендарных рок-групп. Итальянец принял рок-музыку всей душой, увидел в ней грандиозные возможности для творческих экспериментов. Именно в России у него появилась идея соединить рок и симфоническую музыку.

Фабио удалось собрать международную команду профессиональных музыкантов, творчески одаренных и открытых для всего нового. Так был создан уникальный проект, не имеющий аналогов ни в России, ни в мире. Первый в мире танцующий симфонический оркестр начал свою концертную деятельность в 2016 году,  а сейчас в творческой копилке оркестра уже 5 грандиозных авторских шоу и более 300 программ, которые с успехом прошли на культовых концертных площадках страны.  

Фото: Пресс-служба

Пластическое рок-шоу – потрясающий эксперимент

Concord Orchestra –  первый в мире танцующий симфонический оркестр.  Постановкой шоу "Симфонические Рок-Хиты. Крылья Грифона" и хореографической подготовкой музыкантов занимался молодой и талантливый петербургский режиссер и балетмейстер Илья Устьянцев. Два месяца ежедневно нам приходилось репетировать по пять часов и более. "Это очень сложно: танцевать и играть одновременно, ведь любое самое незначительное движение меняет звучание инструмента. В шоу мы совмещаем сразу несколько амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое. Зрители встречают нашу новую шоу-программу с восторгом, а музыкальные критики  называют ее "настоящим пластическим рок-шоу",– рассказывает Фабио Пирола.

В шоу каждый музыкант проявляет свое дарование, это находит отражение в пластическом движении и в исполнительской манере. В программе более 20 музыкальных композиций, каждая сыграна как мини-спектакль: подобраны хореографические образы, которые затем воплощаются в современном пластическом танце. Общая драматургическая канва шоу – путешествие с грифоном - мистическим существом, которое повелевает стихиями, раскрывает истинную сущность каждого человека и исполняет самые заветные желания.

Фото: Пресс-служба

Concord Orchestra всегда в главной роли

Совместные программы симфонического оркестра и рок-группы в музыкальной среде достаточно распространённое явление. Особенность Concord Orchestra состоит в том, что оркестр выступает исключительно в главной роли, соединяя  рок-н-ролльную базу, струнную  группу  и духовые инструменты. Музыканты играют все партии наизусть, танцуют, импровизируют. Симфония  рока  поражает своей мощью и экспрессией, удивляет и завораживает.  В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов звучат кавер-версии самых знаменитых композиций Vinnie Moore, Scorpions, Deep Purple, Alphaville, Nightwich, Roxette Roxette, Depeche Mode, Aerosmith, Queen, Nirvana, Linkin Park, Guns N' Roses, System of a down, Metallica, Muse, Rammstein.

Происходит популяризация симфонической музыки: поклонники рока приобщаются  к новому для себя направлению. Сейчас зрительская аудитория Concord Orchestra исчисляется сотнями тысяч, среди самых страстных фантов оркестра много молодежи и подростков. Не только публика принимает с восторгом симфонические рок-хиты, знаменитые рок-музыканты тоже не обходят своим вниманием уникальный коллектив. В апреле 2018 год в БКЗ "Октябрьский" состоялось совместное выступление Concord Orchestra и Ken Hensley ex-URIAH HEEP. Выступление с музыкантом, который является культовой фигурой в мире рок-музыки, пожалуй, одна из лучших рекомендаций для первого в мире танцующего симфонического оркестра.

Грифон исполняет желания

Идея  мистического шоу, символом которого должен стать грифон, пришла Фабио Пирола во сне. Когда ему приснился грифон с волшебными крыльями, он решил, что это знак, ведь по легенде, грифон исполняет желания. Фабио предложил коллегам создать новое шоу. Большой творческий коллектив воспринял это с огромным энтузиазмом и сразу включился в работу. Уже в начале октября стартовал  грандиозный  гастрольный тур по 55 городам России под девизом: "Грифон исполняет желания!". Каждая премьера становится настоящим культурным событием для того города, где выступает оркестр.

Фото: Пресс-служба

Мощное звучание симфонического рока, дизайнерские костюмы, потрясающие видео-инсталяции, оригинальная хореография, волшебная атмосфера и взрыв эмоций – все это есть в новом шоу. Премьера шоу в Москве обещает быть особенной. Оно, несомненно,  потрясет воображение даже самого искушённого зрителя. Очень важно во время шоу успеть загадать желание, оно обязательно исполнится! "Симфонические Рок-Хиты. Крылья Грифона" обладают необычно сильной  энергетикой.

Прекрасное звучание симфонической музыки

Concord Orchestra популяризирует симфоническую музыку не только через рок-хиты. В репертуаре оркестра есть венские вальсы и аргентинское танго.

23 декабря 2018 в Государственном Кремлевском Дворце состоится волшебное новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Давняя европейская традиция - встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса. Вальсы венского композитора исполняют на новогодних балах во всем мире. В Новогоднем шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши: "Императорский вальс", "Весенние голоса", "На прекрасном голубом Дунае" и всемирно известный вальс "Сказки Венского леса". Знаменитый "Марш Радецкого" завершает программу. При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует аплодисментами. Тысячи белоснежных гвоздик на сцене и в зале, ослепительно белые костюмы танцоров и наряды зрителей, чарующие вальсы Штрауса создают атмосферу  волшебного Нового года и Рождества.

19 ноября 2018, 13:24

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