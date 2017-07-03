В Одессе сорвалась "Ликвидация" с Машковым

В Одессе были отменены съемки продолжения сериала "Ликвидация" с Владимиром Машковым в главной роли. Об этом сообщил продюсер и режиссер Сергей Члиянц. По его словам, украинские власти отказались пустить артиста в страну.

В кинокомпании "Марс Медиа", которая занимается производством картины, заявили, что пока специалисты работают лишь над сценарием ленты. "Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съемки фильма обязательно начнутся. Когда и где объявим отдельно", – сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.