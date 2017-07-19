Самые громкие романы Веры Сотниковой

19 июля день рождения одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса – актрисы и телеведущей Веры Сотниковой. Dni.Ru решили вспомнить самые обсуждаемые ее романы.

Личная жизнь Веры Сотниковой всегда бурлила. Возможно, виной тому потрясающе яркая внешность и энергетика актрисы. Впрочем, как признавалась она сама, в отношениях с мужчинами ей постоянно чего-то не хватало.

Первый и единственный брак актрисы с Юрием Никольским оказался крайне неудачным. Мужчина выдал себя за реставратора, а затем оказалось, что он работал обычным дворником, пользуясь деньгами и популярностью жены.

Почти сразу же после рождения сына Яна Вера и Юрий развелись. С тех пор Сотникова начала активно менять любовников, не вступая с ними ни в какие официальные связи.

Андрей Соколов

С сексуальным красавцем Андреем Соколовым Сотникова познакомилась на съемках фильма "Охота на сутенера". Взаимная симпатия актеров быстро переросла в бурную страсть. Однако очень скоро двум творческим людям вместе стало слишком тесно.

По слухам, всему виной оказалась ревность, которая и погубила отношения Веры и Андрея. Так, однажды Соколов приревновал возлюбленную к коллеге Александру Стриженову и, в пылу ссоры, отрезал у актрисы клок ее шикарных волос. Естественно, этот поступок стал началом конца.

Владимир Кузьмин

Пожалуй, именно роман актрисы с музыкантом Владимиром Кузьминым был самым долгим и обсуждаемым. Их отношения начались в 1993 году. За плечами у Кузьмина были отношения с Аллой Пугачевой, поэтому злые языки поговаривали, что рыжеволосая бестия Сотникова отбила у Примадонны мужчину.

Актриса и музыкант прожили вместе семь лет. Для обоих этот роман оказался очень продуктивным с точки зрения творчества. Так, именно Вера вдохновила Владимира на многие известные песни. В свою очередь, Сотникова именно в этот период стала пробовать себя в качестве режиссера, снимая клипы возлюбленного. К сожалению, постепенно музыка стала вытеснять из жизни Владимира Веру и, в конце концов, пара рассталась.

Ренат Давлетьяров

Пережив тяжелое расставание, роковая красотка Сотникова ударилась с головой в новые отношения. На этот раз ее избранником стал известный режиссер и продюсер Ренат Давлетьяров. Мужчина сразу же воспылал к актрисе страстью, стал красиво ухаживать и задаривать подарками.

Влюбленные стали жить вместе, однако Вере было сложно терпеть взрывной и упрямый характер Давлетьярова. После бесконечных ссор и недопонимания пара рассталась.

Дмитрий Малашенко

В 2006 году в прессе стали настойчиво появляться слухи о том, что у 46-летней актрисы роман с партнером по спектаклю "Айседора", 21-летним Дмитрием Малашенко. Играя в любовь на сцене, пара постепенно перенесла ее в реальную жизнь. Вера и Дмитрий встречались около двух лет, и даже после расставания актер не переставал восхищаться возлюбленной, называя шикарной женщиной и русской Моникой Белуччи.

Возможные любовники: Эдгар Запашный, Алексей Воробьев

В последние годы актриса стала тщательно оберегать свою личную жизнь от посторонних и о ее нынешних возлюбленных нет достоверной информации. Тем не менее, зная о любвеобильности красотки, журналисты то и дело приписывают ей ухажеров.

Так, некоторое время назад в прессе муссировались слухи о романе Сотниковой с цирковым артистом Эдгаром Запашным и даже молодым поп-певцом Алексеем Воробьевым. Тем не менее, сама актриса официально не подтвердила эту информацию, да и фактов, которые бы доказывали эти романы, отсутствуют.