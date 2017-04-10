Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко

В подмосковном Переделкино прошло отпевание легендарного шестидесятника Евгения Александровича Евтушенко. Церемонию провели в узком кругу родственников и близких друзей поэта.

Как сообщает РИА Новости, отпевание совершил настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. "Отпевание прошло в кругу семьи и близких людей. Так захотела семья, чтобы не делать из этого шоу. Может быть, это правильно", – цитирует издание священника.

Однако это не значит, что поклонники будут лишены возможности попрощаться с любимым поэтом. Как сообщил Вигилянский, 11 апреля состоится гражданская панихида, прийти на которую сможет любой желающий.

После церемонии прощания и литии (церковного обряда. – Прим. ред.) Евтушенко будет похоронен на кладбище в Переделкино, недалеко от могилы поэта Бориса Пастернака. Такова была последняя воля покойного.

Сегодня служительницы храма падали ниц перед гробом, оплакивая ушедшего поэта. Также присутствовали сыновья литератора, среди которых особенно выделялся младший – Евгений Евтушенко.