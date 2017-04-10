Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях

Голливудский красавец Арми Хаммер неожиданно рассказал журналистам о своем русском происхождении. Артист также признался, что мечтает поработать с Тимуром Бекмабетовым.

Сегодня, 10 апреля, актер представляет в Москве новую криминальную драму Бена Уитли "Перестрелка". Мировая премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года на международном кинофестивале в Торонто.

Как рассказал Хаммер репортерам ТАСС, его прабабушкой по отцовской линии была известная русская певица и актриса Ольга Вадина. Она известна по роли в легендарной комедии Дмитрия Бассалыго "Рейс мистера Ллойда".

На вопрос журналистов о том, не задумывается ли он о получении российского паспорта, актер отшутился. "Конечно, а у вас есть с собой? Я возьму, у меня даже есть моя фотография, могу вам сразу дать", – заявил Арми.

"Наша семья приехала из Советского Союза, я сам не раз бывал в России", – добавил он.

Прославленный актер также признался, что именно русские корни помогли ему получить роль в известном фильме Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л". В шпионской картине Хаммеру досталась роль агента КГБ Ильи Курякина.

В Голливуде звезде "Социальной сети" удалось познакомиться с российсикм режиссером Тимуром Бекмамбетовым. "Я почти поработал с Тимуром Бекмамбетовым, он очень интересный персонаж, хотелось бы с ним все-таки сделать общий проект", – неожиданно заявил артист.

Закрытый показ "Перестрелки" состоится в столице сегодня вечером. В российский прокат фильм выйдет уже 27 апреля.