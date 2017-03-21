5 любимых мест отдыха великих поэтов
Эксперты Booking.com подготовили список городов, которые вдохновляли Оскара Уайльда и Уильяма Шекспира. Возможно, и вы там найдете свою музу.
Отправляясь в поездку в одно из этих мест, попробуйте познакомиться с произведениями авторов, которые провели там свою жизнь, и взглянуть на мир через призму их произведений. Так вы непременно откроете для себя что-то новое в этих городах.
Париж: Оскар Уайльд
Писатель, драматург и поэт Оскар Уайльд широко известен своими произведениями "Портрет Дориана Грея", "Как важно быть серьезным" и стихотворениями, в том числе такими, как "Ее голос" и "Цветок любви". Он выделялся своим блестящим остроумием и нестандартным стилем. Несмотря на то, что Уайльд был англичанином, он провел большую часть своей жизни в Париже и был похоронен в этом городе на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Последним местом жительства Уайльда был (прежде неказистый) отель Hôtel d'Alsace, теперь известный как L'Hôtel.
Где остановиться: поклонники Оскара Уайльда могут провести ночь в отеле L'Hôtel, где писатель поселился в конце XIX века и прожил до самой смерти, прославляя "жизнь выше своих возможностей". Этот 5-звездочный отель расположен в историческом районе Сен-Жермен-де-Пре. В отеле есть хаммам, паровая баня и ресторан, удостоенный звезды Мишлен. Стоимость размещения в отеле L'Hôtel – от 305 евро в сутки*.
Стратфорд-на-Эйвоне: Уильям Шекспир
Уильям Шекспир, один из величайших и наиболее читаемых авторов всех времен, написал более 150 сонетов, а также 37 культовых пьес. Он родился в Стратфорде-на-Эйвоне, переехал в Лондон, чтобы стать актером, но затем вернулся обратно в Стратфорд, где умер в возрасте 52 лет. Поклонники поэта могут увидеть место рождения Шекспира, коттедж его жены, посетить территорию церкви, где он был похоронен, а также посмотреть спектакль по одной из его пьес в Королевском театре Шекспира.
Где остановиться: Одно из лучших мест по отзывам туристов в Стратфорде-на-Эйвоне – это 5-звездочный отель типа "постель и завтрак" Shakespeare’s View с живописной территорией и фруктовым садом. Гости могут посетить местную деревушку Сниттерфилд и Королевский театр Шекспира, который находится всего в 10 минутах езды от отеля. Стоимость размещения в отеле Shakespeare’s View – от 103 евро в сутки*.
Озерный край: Уильям Вордсворт
"Как тучи одинокой тень, бродил я, сумрачен и тих..." Эти слова, написанные британским поэтом Уильямом Вордсвортом в стихотворении "Нарциссы" широко известны среди ценителей поэзии. Говорят, что на создание знаменитого стихотворения поэта вдохновила прогулка по Озерному краю – горному региону в Северо-Западной Англии, в графстве Камбрия – во время которой Уильям и его сестра случайно забрели на луг с нарциссами.
Чтобы увидеть Озерный край глазами поэта, путешественники могут посетить деревушку Грасмир и осмотреть первый семейный дом Уильяма Вордсворта, "Коттедж Дав". Музей Вордсворта находится по соседству, в нем расположена самая большая коллекция писем, журналов и стихов поэта.
Где остановиться: Отель The Daffodil Hotel & Spa с современными элегантными номерами был назван в честь культового стихотворения Уильяма Вордсворта и построен в XIX веке, на заре туристической популярности этого места. Отель расположен на берегу озера Грасмир, всего в нескольких минутах ходьбы от одноименной деревни. Гости могут посетить роскошный спа-салон, термальный бассейн, парную и сауну. Стоимость размещения – от 127 евро в сутки*.
Нью-Йорк: Уолт Уитмен
Легендарный поэт Уолт Уитмен родился в Нью-Йорке и благодаря своим культовым произведениям "Листья травы" и "Барабанный бой" считается одним из самых значимых поэтов в мире. Родной город послужил вдохновением для многих его работ, включая "Манахатту" и "Переправу на Бруклинском пароме". Путешественники, приезжающие в Нью-Йорк, могут посетить место рождения Уолта Уитмена и даже отправиться на экскурсионный тур, посвященный его жизни. В этом "неспящем" городе всегда найдется чем заняться.
Где остановиться: Апартаменты Home NYC – одно из лучших мест для проживания в Нью-Йорке, по отзывам путешественников на Booking.com. Эти апартаменты с собственной кухней находятся менее чем в 5 км от Центрального парка и в 6,5 км от Таймс-сквер. Фрукты по прибытии, уютные халаты и гидромассажная ванна помогут сразу почувствовать себя как дома. Стоимость размещения в отеле - от 301 евро в сутки*.
Киото: Ёса Бусон Сикоку
Ёса Бусон Сикоку прославился своими хайку и путешествиями по Японии. Он родился в Осаке, но переехал в Токио в 20 лет, чтобы начать изучение поэзии и живописи под руководством Хаяно Хадзина. Вдохновленный путевым дневником "По тропинкам Севера" его кумира Мацуо Басё, Ёса Бусон посетил Хонсю, а после поселился в Киото, где он продолжил писать стихи и преподавать поэзию. Он также хорошо известен благодаря "хайга" – форме искусства, сочетающей живопись с поэзией. Путешественникам в Японии больше всего нравятся горячие источники, замки, осмотр достопримечательностей и еда.
Где остановиться: Чтобы по-настоящему проникнуться духом Японии, остановитесь в капсульном отеле Centurion Cabin & Spa Kyoto с номерами в самом центре Киото. Это удобное место для желающих познакомиться с городом – до замка Нидзё и Императорского дворца менее 3 км, а до ближайшей железнодорожной станции можно добраться пешком всего за 2 минуты. Стоимость размещения – от 107 евро в сутки.
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