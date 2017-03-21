5 любимых мест отдыха великих поэтов

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Четверг 23 марта
Лента новостей
11:26
Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека
11:22
Значение имени Марина
11:21
Эрдоган повторил ошибку Порошенко
10:56
Раскрыта природа неизлечимых заболеваний мозга
10:45
В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
10:28
Список московских хрущевок для сноса подготовят к осени
10:19
Появилось видео пожара на складе боеприпасов под Харьковом
10:08
Врачи спасли четырехногого ребенка
09:55
Москвичей ждут мокрые выходные
09:50
Виктория Боня: Да, я снова влюблена
09:44
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
09:21
Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari
09:20
Почему Трамп водит за нос Порошенко
08:43
Опубликованы подробности теракта в Лондоне
08:42
Меланья Трамп перестала спать с мужем
08:32
Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту
08:29
На юге Москвы BMW X5 протаранил киоск и загорелся (видео)
08:10
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой
07:51
В Москве при падении автомобиля в болото погиб водитель
00:54
Киркоров оказался в инвалидном кресле после новостей о Самойловой
22:37
Навальный покусился на святое
21:59
Кто и как наживается на "Евровидении"
21:52
Контрацептивы спасают женщин от рака
21:49
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом
21:34
Россия отказалась показывать киевское "Евровидение"
21:30
Тайна второго Чернобыля
21:18
Подругу Джигурды постигло несчастье
21:05
Новая женщина в жизни Разина
20:50
Секс-символ "Дома-2" покинул проект
20:26
Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
20:22
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала
19:58
Владельцы "Евровидения" дали надежду Самойловой
19:42
В Казахстане отмечают традиционный Новый год
19:40
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
19:36
Как Россия ответит на подлую выходку Киева
19:30
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов
19:11
Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона
18:56
Как "Транснефть" выселяет многодетные семьи
18:44
Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта
18:40
Террористы устроили бойню в сердце Лондона
18:30
Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав
18:26
В Санкт-Петербурге пройдут "Недели Испании"
18:17
Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:35
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
17:32
Иосиф Пригожин: Поздравляю Юлию Самойлову с запретом
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:56
Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
16:19
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
15:40
Бывшую жену Казаченко поздравляют с рождением ребенка
15:39
Подопечный Тимати отказался извиняться перед инвалидами
15:35
Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"
15:30
В России показали iPhone 7.5
15:23
Сотрудница "Почты России" попалась на крупной афере
15:06
Эвелину Бледанс возмутили оскорбления людей с особенностями
14:59
Москва проколет газовый пузырь Киева
14:58
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
14:55
Ведущая "Орла и решки" попала в страшную аварию
14:40
Дети написали сочинение про Бузову
14:37
Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
14:28
Российский миллионер прикинулся бродягой (видео)
14:22
Россиянки массово продаются мигрантам
14:17
Тернистый путь Костенко к Тарасову
14:16
Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва
13:59
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
13:44
Чашка чая в день спасет от слабоумия
13:33
Трампу припомнили его заявления о Путине
13:22
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе
13:03
Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой
13:00
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
12:54
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
12:42
52-летнюю Апину засняли с молодым любовником
12:40
Бабкина объяснила уход Гора
12:33
Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет
12:32
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся
12:20
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
12:18
Как артисты воруют друг у друга
12:00
Назван главный продукт женской красоты
11:56
Инвалиды обидели Юлию Самойлову
11:52
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:43
Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"
11:41
При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества
11:38
Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
11:35
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
11:14
США ввели войска на Украину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва
Lifestyle

5 любимых мест отдыха великих поэтов

Фото: GLOBAL LOOK press/Toby Adamson
Читая великие литературные произведения, многие часто задавали себе вопрос: что двигало авторами, когда они сочиняли свои шедевры. Специально ко Всемирному Дню поэзии Dni.Ru публикуют небольшой путеводитель по воодушевляющим местам, которые так или иначе повлияли на творчество знаменитых поэтов.
прочитано 1885 раз

Эксперты Booking.com подготовили список городов, которые вдохновляли Оскара Уайльда и Уильяма Шекспира. Возможно, и вы там найдете свою музу.

Отправляясь в поездку в одно из этих мест, попробуйте познакомиться с произведениями авторов, которые провели там свою жизнь, и взглянуть на мир через призму их произведений. Так вы непременно откроете для себя что-то новое в этих городах.

Париж: Оскар Уайльд

Писатель, драматург и поэт Оскар Уайльд широко известен своими произведениями "Портрет Дориана Грея", "Как важно быть серьезным" и стихотворениями, в том числе такими, как "Ее голос" и "Цветок любви". Он выделялся своим блестящим остроумием и нестандартным стилем. Несмотря на то, что Уайльд был англичанином, он провел большую часть своей жизни в Париже и был похоронен в этом городе на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Последним местом жительства Уайльда был (прежде неказистый) отель Hôtel d'Alsace, теперь известный как L'Hôtel. 


Где остановиться: поклонники Оскара Уайльда могут провести ночь в отеле L'Hôtel, где писатель поселился в конце XIX века и прожил до самой смерти, прославляя "жизнь выше своих возможностей". Этот 5-звездочный отель расположен в историческом районе Сен-Жермен-де-Пре. В отеле есть хаммам, паровая баня и ресторан, удостоенный звезды Мишлен. Стоимость размещения в отеле L'Hôtel – от 305 евро в сутки*.

Стратфорд-на-Эйвоне: Уильям Шекспир

Уильям Шекспир, один из величайших и наиболее читаемых авторов всех времен, написал более 150 сонетов, а также 37 культовых пьес. Он родился в Стратфорде-на-Эйвоне, переехал в Лондон, чтобы стать актером, но затем вернулся обратно в Стратфорд, где умер в возрасте 52 лет. Поклонники поэта могут увидеть место рождения Шекспира, коттедж его жены, посетить территорию церкви, где он был похоронен, а также посмотреть спектакль по одной из его пьес в Королевском театре Шекспира. 


Где остановиться: Одно из лучших мест по отзывам туристов в Стратфорде-на-Эйвоне – это 5-звездочный отель типа "постель и завтрак" Shakespeare’s View с живописной территорией и фруктовым садом. Гости могут посетить местную деревушку Сниттерфилд и Королевский театр Шекспира, который находится всего в 10 минутах езды от отеля. Стоимость размещения в отеле Shakespeare’s View – от 103 евро в сутки*.

Озерный край: Уильям Вордсворт

"Как тучи одинокой тень, бродил я, сумрачен и тих..." Эти слова, написанные британским поэтом Уильямом Вордсвортом в стихотворении "Нарциссы" широко известны среди ценителей поэзии. Говорят, что на создание знаменитого стихотворения поэта вдохновила прогулка по Озерному краю – горному региону в Северо-Западной Англии, в графстве Камбрия – во время которой Уильям и его сестра случайно забрели на луг с нарциссами.


Чтобы увидеть Озерный край глазами поэта, путешественники могут посетить деревушку Грасмир и осмотреть первый семейный дом Уильяма Вордсворта, "Коттедж Дав". Музей Вордсворта находится по соседству, в нем расположена самая большая коллекция писем, журналов и стихов поэта. 

Где остановиться: Отель The Daffodil Hotel & Spa с современными элегантными номерами был назван в честь культового стихотворения Уильяма Вордсворта и построен в XIX веке, на заре туристической популярности этого места. Отель расположен на берегу озера Грасмир, всего в нескольких минутах ходьбы от одноименной деревни. Гости могут посетить роскошный спа-салон, термальный бассейн, парную и сауну. Стоимость размещения – от 127 евро в сутки*.

Нью-Йорк: Уолт Уитмен

Легендарный поэт Уолт Уитмен родился в Нью-Йорке и благодаря своим культовым произведениям "Листья травы" и "Барабанный бой" считается одним из самых значимых поэтов в мире. Родной город послужил вдохновением для многих его работ, включая "Манахатту" и "Переправу на Бруклинском пароме". Путешественники, приезжающие в Нью-Йорк, могут посетить место рождения Уолта Уитмена и даже отправиться на экскурсионный тур, посвященный его жизни. В этом "неспящем" городе всегда найдется чем заняться. 


Где остановиться: Апартаменты Home NYC – одно из лучших мест для проживания в Нью-Йорке, по отзывам путешественников на Booking.com. Эти апартаменты с собственной кухней находятся менее чем в 5 км от Центрального парка и в 6,5 км от Таймс-сквер. Фрукты по прибытии, уютные халаты и гидромассажная ванна помогут сразу почувствовать себя как дома. Стоимость размещения в отеле - от 301 евро в сутки*.

Киото: Ёса Бусон Сикоку

Ёса Бусон Сикоку прославился своими хайку и путешествиями по Японии. Он родился в Осаке, но переехал в Токио в 20 лет, чтобы начать изучение поэзии и живописи под руководством Хаяно Хадзина. Вдохновленный путевым дневником "По тропинкам Севера" его кумира Мацуо Басё, Ёса Бусон посетил Хонсю, а после поселился в Киото, где он продолжил писать стихи и преподавать поэзию. Он также хорошо известен благодаря "хайга" – форме искусства, сочетающей живопись с поэзией. Путешественникам в Японии больше всего нравятся горячие источники, замки, осмотр достопримечательностей и еда.


Где остановиться: Чтобы по-настоящему проникнуться духом Японии, остановитесь в капсульном отеле Centurion Cabin & Spa Kyoto с номерами в самом центре Киото. Это удобное место для желающих познакомиться с городом – до замка Нидзё и Императорского дворца менее 3 км, а до ближайшей железнодорожной станции можно добраться пешком всего за 2 минуты. Стоимость размещения – от 107 евро в сутки.

* – цена при бронировании на сайте Booking.com

Автор: Василий Ручкин21 марта 2017, 11:33

комментарии

Политика

Как Россия ответит на подлую выходку Киева
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
Трампу припомнили его заявления о Путине

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Вика Романец: Все рухнуло в один миг
Буйнов рассказал о слезах Пугачевой
Виктория Боня: Да, я снова влюблена
Счастье Тарасова и Костенко под угрозой

Проишествия

Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Lifestyle

Райан Гослинг объяснил свой неуместный смех на "Оскаре"
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Писатель Акунин припомнил старую обиду
Объявлены имена лауреатов президентских премий
Политика

Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

После своего поступка Киев выглядит мелочным и подлым, уверен Нестор Шуфрич
Происшествия

Опубликованы подробности теракта в Лондоне

Число жертв нападения возросло до пяти
Спорт

Когда Аделина Сотникова вернется в спорт

Олимпийская чемпионка примет участие в первенстве России
Шоу-бизнес

Виктория Боня: Да, я снова влюблена

Бывшая участница "Дома-2" счастлива в новых отношениях

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Дети написали сочинение про Бузову
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru