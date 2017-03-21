5 любимых мест отдыха великих поэтов

Читая великие литературные произведения, многие часто задавали себе вопрос: что двигало авторами, когда они сочиняли свои шедевры. Специально ко Всемирному Дню поэзии Dni.Ru публикуют небольшой путеводитель по воодушевляющим местам, которые так или иначе повлияли на творчество знаменитых поэтов.

Эксперты Booking.com подготовили список городов, которые вдохновляли Оскара Уайльда и Уильяма Шекспира. Возможно, и вы там найдете свою музу.

Отправляясь в поездку в одно из этих мест, попробуйте познакомиться с произведениями авторов, которые провели там свою жизнь, и взглянуть на мир через призму их произведений. Так вы непременно откроете для себя что-то новое в этих городах.

Париж: Оскар Уайльд

Писатель, драматург и поэт Оскар Уайльд широко известен своими произведениями "Портрет Дориана Грея", "Как важно быть серьезным" и стихотворениями, в том числе такими, как "Ее голос" и "Цветок любви". Он выделялся своим блестящим остроумием и нестандартным стилем. Несмотря на то, что Уайльд был англичанином, он провел большую часть своей жизни в Париже и был похоронен в этом городе на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Последним местом жительства Уайльда был (прежде неказистый) отель Hôtel d'Alsace, теперь известный как L'Hôtel.





Где остановиться: поклонники Оскара Уайльда могут провести ночь в отеле L'Hôtel, где писатель поселился в конце XIX века и прожил до самой смерти, прославляя "жизнь выше своих возможностей". Этот 5-звездочный отель расположен в историческом районе Сен-Жермен-де-Пре. В отеле есть хаммам, паровая баня и ресторан, удостоенный звезды Мишлен. Стоимость размещения в отеле L'Hôtel – от 305 евро в сутки*.

Стратфорд-на-Эйвоне: Уильям Шекспир

Уильям Шекспир, один из величайших и наиболее читаемых авторов всех времен, написал более 150 сонетов, а также 37 культовых пьес. Он родился в Стратфорде-на-Эйвоне, переехал в Лондон, чтобы стать актером, но затем вернулся обратно в Стратфорд, где умер в возрасте 52 лет. Поклонники поэта могут увидеть место рождения Шекспира, коттедж его жены, посетить территорию церкви, где он был похоронен, а также посмотреть спектакль по одной из его пьес в Королевском театре Шекспира.





Где остановиться: Одно из лучших мест по отзывам туристов в Стратфорде-на-Эйвоне – это 5-звездочный отель типа "постель и завтрак" Shakespeare’s View с живописной территорией и фруктовым садом. Гости могут посетить местную деревушку Сниттерфилд и Королевский театр Шекспира, который находится всего в 10 минутах езды от отеля. Стоимость размещения в отеле Shakespeare’s View – от 103 евро в сутки*.

Озерный край: Уильям Вордсворт

"Как тучи одинокой тень, бродил я, сумрачен и тих..." Эти слова, написанные британским поэтом Уильямом Вордсвортом в стихотворении "Нарциссы" широко известны среди ценителей поэзии. Говорят, что на создание знаменитого стихотворения поэта вдохновила прогулка по Озерному краю – горному региону в Северо-Западной Англии, в графстве Камбрия – во время которой Уильям и его сестра случайно забрели на луг с нарциссами.





Чтобы увидеть Озерный край глазами поэта, путешественники могут посетить деревушку Грасмир и осмотреть первый семейный дом Уильяма Вордсворта, "Коттедж Дав". Музей Вордсворта находится по соседству, в нем расположена самая большая коллекция писем, журналов и стихов поэта.

Где остановиться: Отель The Daffodil Hotel & Spa с современными элегантными номерами был назван в честь культового стихотворения Уильяма Вордсворта и построен в XIX веке, на заре туристической популярности этого места. Отель расположен на берегу озера Грасмир, всего в нескольких минутах ходьбы от одноименной деревни. Гости могут посетить роскошный спа-салон, термальный бассейн, парную и сауну. Стоимость размещения – от 127 евро в сутки*.

Нью-Йорк: Уолт Уитмен

Легендарный поэт Уолт Уитмен родился в Нью-Йорке и благодаря своим культовым произведениям "Листья травы" и "Барабанный бой" считается одним из самых значимых поэтов в мире. Родной город послужил вдохновением для многих его работ, включая "Манахатту" и "Переправу на Бруклинском пароме". Путешественники, приезжающие в Нью-Йорк, могут посетить место рождения Уолта Уитмена и даже отправиться на экскурсионный тур, посвященный его жизни. В этом "неспящем" городе всегда найдется чем заняться.





Где остановиться: Апартаменты Home NYC – одно из лучших мест для проживания в Нью-Йорке, по отзывам путешественников на Booking.com. Эти апартаменты с собственной кухней находятся менее чем в 5 км от Центрального парка и в 6,5 км от Таймс-сквер. Фрукты по прибытии, уютные халаты и гидромассажная ванна помогут сразу почувствовать себя как дома. Стоимость размещения в отеле - от 301 евро в сутки*.

Киото: Ёса Бусон Сикоку

Ёса Бусон Сикоку прославился своими хайку и путешествиями по Японии. Он родился в Осаке, но переехал в Токио в 20 лет, чтобы начать изучение поэзии и живописи под руководством Хаяно Хадзина. Вдохновленный путевым дневником "По тропинкам Севера" его кумира Мацуо Басё, Ёса Бусон посетил Хонсю, а после поселился в Киото, где он продолжил писать стихи и преподавать поэзию. Он также хорошо известен благодаря "хайга" – форме искусства, сочетающей живопись с поэзией. Путешественникам в Японии больше всего нравятся горячие источники, замки, осмотр достопримечательностей и еда.





Где остановиться: Чтобы по-настоящему проникнуться духом Японии, остановитесь в капсульном отеле Centurion Cabin & Spa Kyoto с номерами в самом центре Киото. Это удобное место для желающих познакомиться с городом – до замка Нидзё и Императорского дворца менее 3 км, а до ближайшей железнодорожной станции можно добраться пешком всего за 2 минуты. Стоимость размещения – от 107 евро в сутки.

* – цена при бронировании на сайте Booking.com