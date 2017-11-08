Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве

Во время показа спектакля студентами Школы-студии МХАТ в рамках театрального фестиваля "Подиум" разразился настоящий скандал. Вышедший на сцену обнаженный актер вызвал негодование у педагогов и зрителей, после чего мероприятие было прекращено.

Известно, что спектакль с эротическими элементами под названием "Янко – круль албанскай" являлся творением студентов из мастерской Дмитрия Брусникина. Как сообщает Life.ru, появление голого актера на сцене особенно сильно разгневало одного из педагогов Театрального института имени Бориса Щукина, сидевшего в зрительном зале.

По некоторым данным, он вышел на сцену и принялся разгонять студентов. "Вы втаптываете театр в грязь!" – заявил юным дарованиям педагог. В итоге организаторам пришлось остановить спектакль.

Некоторые пользователи соцсетей, побывавшие на неоднозначной постановке, поделились впечатлениями. По словам Залины Кантемировой, "некий Поглазов" (Владимир Поглазов) вел себя по-хамски и после спектакля. "В лучших традициях обличительных комсомольских собраний тот же, с позволения сказать, "педагог", сидящий в президиуме, стал говорить, что это он их еще пожалел, что они вообще не актеры, что ничего не понятно, что они оскорбили самое святое – зрителей, а также его маму, женщин, его лично (это они манифесты читали и бросали в зрителей пустыми пакетами)", – написала она в Facebook.

После критики студентов, Поглазов вместе с группой поддерживающих его студентов вышел из помещения, передает Ura.ru. Видеофрагмент скандальной ситуации также был опубликован в соцсетях.