Умерла звезда фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Популярная британская актриса Лиз Смит скончалась 24 декабря. Любимице таких культовых режиссеров, как Роман Полански, Тим Бертон и Ридли Скотт, было 95 лет.

Как передает BBC, о кончине Лиз Смит сообщила продюсер актрисы. Причина смерти не называется.

Ее настоящее имя – Бетти Глидл. Популярность пришла к ней уже после 50 лет, когда, взяв псевдоним Лиз Смит, она снялась в комедийной драме "Безрадостные мгновения" Майка Ли. В это сложно поверить, но до приглашения на съемки Лиз работала в магазине игрушек и никогда не мечтала о карьере актрисы.

"У нас были очень долгие пробы, но роль я получила. И моя жизнь в один момент круто изменилась".

В 1985 году Лиз получила престижную кинопремию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Лучшее торжество". В 2006 году ее популярность достигла пика – актриса сыграла "всенародно любимую няню в комедийном сериале "Королевская семья".

Да, она впервые появилась на телеэкранах только в 1970-х, но с тех пор ее карьера лишь набирала обороты. Бабушка Джордина в картине Бертона "Чарли и шоколадная фабрика", голос миссис Мульч в мультфильме Ника Парка "Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня" – все это Лиз.

Актер Ричард Грант, когда-то работавший с актрисой в "Цветах любви", уже выразил соболезнования ее близким. "Для меня была честь танцевать с тобой. Покойся с миром", – написал он на своей странице в Twitter.