Москвичи вновь штурмуют Третьяковскую галерею

У Государственной Третьяковской галереи образовалась настоящая давка. Желающие приобрести билет на выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" уже снесли часть ограды музея.

Ценители искусства в очередной раз доказывают: в своем рвении увидеть прекрасное они зачастую способны на все. Как сообщает агентство ТАСС в подписях к своим фотографиям, давка образовалась в Лаврушенском переулке сегодня днем. Пытаясь прорваться к кассе вне очереди, люди снесли часть ограды, некоторые из них упали на землю.

Выставка "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" открылась 25 ноября. В этот день у Третьяковки также выстроилась огромная очередь из желающих первыми увидеть экспозицию, но обошлось без эксцессов. Настоящий ажиотаж начался уже сегодня, 15 декабря.

Судя по фотографиям, в очереди происходят настоящие потасовки: в происходящее уже вмешались сотрудники охраны музея и полицейские. Подобный ажиотаж наблюдался на выставке Валентина Серова в январе этого года. Правда, тогда люди в очереди вели себя куда менее скромно: постоянно устраивали настоящие драки, снесли одну из дверей в музей, многие от многочасового стояния на морозе попросту теряли сознание.

Еще накануне открытия искусствоведы столицы назвали Roma Aeterna "самой сенсационной выставкой после Айвазовского и Серова". В экспозиции представлено 42 шедевра из Ватикана, на посещение каждому посетителю отводится ровно 30 минут.