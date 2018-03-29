О чем говорить с мужчиной на первом свидании

Первое свидание самое волнительное и самое романтичное. Сколько бы у вас ни было первых свиданий, каждое из них всегда станет особенным и уникальным. Очень часто на свидании нам хочется говорить и говорить, и говорить, не останавливаясь.



Нам хочется поскорее рассказать все о себе и узнать как можно больше о партнере. Но эмоции бурлят, а мозг временно перестает работать, и слова вырываются сами, обгоняя мысли, а слушать вы, словно и вовсе разучились…

Говорят, что женщины любят ушами, однако, во многом это относится и к мужчинам. Делать мужчине комплементы это не просто нормально, это очень важно. Безусловно, не стоит перебарщивать – ваша беседа не должна перерастать в хвалебную оду, но сказать ему, что у него отличный пиджак или, что вы восхищены его сильными руками, будет не лишним.

Важно не только говорить комплименты, но и принимать их от мужчины. Когда он хвалит вашу фигуру, а вы в ответ начинаете ему рассказывать, что на самом деле вам нужно еще худеть и худеть, то это вызывает недоумение. Если сложно принимать комплименты от мужчины, то лучше всего просто улыбнуться и сказать "спасибо", без всяких "но".

Рекомендуется придерживаться правила трех "не":

Не говорить о политике;

Не говорить о негативе;

Не обсуждать свои прошлые отношения на первом свидании.

Три эти темы способны отбить все романтическое настроение у мужчины. Он сразу же видит в вас не красивую и воодушевляющую девушку, какой вы и являетесь, а то, что вы не хотите, но показываете ему – свою неуверенность.

На первом свидании нет места прошлому, нужно устремить ваши взгляды в настоящее и будущее. Нужно сосредоточиться на своем партнере, общаться, смеяться и проявлять активность. И последнее очень важно. Пассивность на свидании может расцениваться как отсутствие интереса к мужчине. Расслабьтесь и будьте собой – чем более вы будете открыты, тем проще вам и вашему партнеру будет строить ваши дальнейшие отношения.

На первом свидании забегать вперед не стоит – не надо представлять себе вашу свадьбу, дом и придумывать имена детям. Такая чрезмерная спешка неуместна, она может насторожить мужчину. Это только первое свидание, вы практически не знаете этого мужчину, а уже рисуете картины будущей жизни в ярких красках и мельчайших деталях.

Поговорите о ваших хобби, интересах, расспросите мужчину о его увлечениях. Когда вы говорите на темы, близкие собеседнику, это сразу вызывает живой отклик у человека, он видит вашу заинтересованность. Он начинает улыбаться, вспоминать истории из жизни, а если ваши интересы схожи, то уже на первом свидании вы сможете найти много общего, а это действительно ценно. Мужчина увидит и оценит вашу заинтересованность. Расскажите о себе, посмотрите, будет ли он проявлять интерес к вашей жизни или же ему больше хочется говорить о себе.

Первое свидание – это способ узнать о своем партнере. Вспомните сказку о Золушке – главное, вовремя уйти, вот и первое свидание не должно быть долгим. А когда вы будете чувствовать ограниченность во времени, то не будете тратить его на пустяки. Нужно получить как можно больше информации, эмоций и впечатлений, а дома можно все спокойно обдумать, взвесить и понять, ваш ли это человек.