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"Это вам за пацанов", или За что умирают герои

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
 Я хочу поделиться с вами одним вопросом, который уже довольно длительное время не дает мне покоя. Вот смотрите, когда у нас происходит какая-то трагедия, то обязательно вылезают некоторые наши соседи по глобусу, а потом к ним присоединяются некоторые наши псевдопатиротичные и либеральные сограждане.  
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И вот они все вместе начинают говорить, писать и снимать какие-то страшные гадости, которые просто тошно цитировать. Они это делали во время Беслана, они это делали каждый раз, когда погибал кто-то из наших героев в Сирии, они сделали это еще один раз буквально на днях, когда вся страна с болью узнала о гибели российского летчика Романа Филипова. Каждый раз в ответ на эти попытки потанцевать на костях наших солдат российское общество содрогается от отвращения, потом дает им гневную отповедь, а потом нормальные люди говорят друг другу что-то вроде "мы знали, что они гниды, но каждый раз они пробивают новое дно". И потом всё затихает до следующего трагического события, после которого нам опять пытаются плюнуть в душу. Возникает вопрос: у этих людей (если их можно назвать людьми), вот неужели у них нет инстинкта самосохранения? То что совести у них нет – это понятно и не обсуждается, но ведь они провоцируют лишь дополнительную ненависть к себе.

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Наши безумные соседи по глобусу видимо просто ловят кайф от возможности хотя бы виртуально поучаствовать в какой-то перемоге над москалями, но вот как рационально объяснить поведение некоторых наших сограждан, которые пытаются использовать смерть Романа Филипова, чтобы лишний раз облить грязью Путина, Россию или российскую армию? Они реально думают, что использование героической смерти российского летчика, чтобы прокричать в соцсетях "Путин слил Сирию!" им добавит сторонников?

Или вот наши прозападные сограждане, которые смакуют эту трагедию, как доказательство того, что США якобы "обломали Путина в Сирии", они реально думают, что их высказывания приближают падение путинского режима? А с каким удовольствием некоторые российские пользователи соцсетей распространяют тупой, ну очень тупой фейк, что летчик Филипов – это бывший украинский пилот, который "предал" украинскую присягу! Они таким образом пытаются намекнуть, что в мире есть какая-то особая бандеровская справедливость и какие-то высшие силы убивают тех, кто против Украины? Ну, ведь это бред, и пару запросов вGoogle показывают, что это тупейший фейк! Но нет, кому-то это нравится, кто-то это смакует и распространяет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool 

У меня есть теория почему это происходит. Можете считать это конспирологией, но мне кажется, что в моей версии есть изрядная доля истины. Часть из тех, кто пытается как-то принизить подвиг или как-то поиздеваться над любой российской трагедией – просто больные люди, но часть явно отрабатывают очень старую американскую методичку, которую против нас применяли еще в 80-е годы прошлого века, причем надо признать, что применяли очень успешно. Дело в том, что ни одна страна не может жить без своего пантеона национальных героев и очень нужно, чтобы герои были как исторические, так и современные. Если страна не верит в своих героев, не знает своих героев или, еще хуже, презирает своих героев, то этой стране – конец. Такая страна – ходячий труп.

Когда в позднем СССР стало модным поливать грязью героев панфиловцев, то можно было точно сказать, что СССР – не жилец. Для сравнения, посмотрите на США и на то, как работает их фабрика по созданию героических мифов – это я про Голливуд. Американцы очень удобно устроились на самом деле – свой героический пантеон они создают не только для себя, но еще и подсаживают весь мир на него, не забывая давить, душить и топить в грязи современных и исторических героев других стран. Гениальная схема на самом деле. И вот в соответствии с этой схемой каждого российского героя, от Ивана Сусанина и до Александра Прохоренко, от Александра Матросова до Романа Филипова им нужно объявить дураками, пьяницами, глупыми жертвами имперской политики, безумцами, да кем угодно, только не героями. Ради этого не жалеют сил и средств, но методичка – старая, и в современных российских реалиях она уже плохо работает. Плохо работает потому что вместо внимательных слушателей, распространители грязи и танцовщики на костях вдруг обнаруживают вокруг себя россиян, которые за худое слово о своих национальных героях могут и в рыло дать.

Жаль, что нашей стране приходится воевать, но очень хорошо, что в обществе есть консенсус по поводу того, что наших современных героев нужно чтить, к их памяти нужно относиться с максимальным уважением, а их дело нужно продолжать. Наши современные герои как бы показывают нам, что мы действительно обладаем исторической преемственностью. Мы – это наследники героев Руси, Российской Империи и СССР.

Кадр из фильма "28 панфиловцев" 

Если сегодняшняя Россия может являть миру героев, сравнимых с героями прошлых веков, значит с Россией всё в порядке, Россия – жива, Россия – вернулась. А еще, мы – счастливые. Наши герои каким-то мистическим образом успевают оставить нам послания, которые становятся символами современной России. К призыву Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья!" добавились последние слова Романа Филипова – "Это вам за пацанов!" – и это призыв ко всем нам довести до конца то, что они начали. Триумфальные победы нашей страны будут лучшим памятником всем нашим героям, и мы этих побед обязательно добьемся.

5 февраля 2018, 15:06

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