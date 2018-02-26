Что мужчины ненавидят в женщинах

Некоторые изменения в облике женщин сразу говорят мужчинам: перед ними – дама в возрасте. Какие это изменения?

Короткая стрижка. С возрастом многие женщины вынуждены прибегнуть к такой радикальной мере как стрижка, потому что их волосы становятся менее густыми и более пористыми. При этом стрижка может как омолодить женщину, скинув десяток лет, так и перевести ее в категорию "теток". Парикмахеры рекомендуют выбирать модные стрижки средней длины, ни в коем случае не открывая виски, а за здоровьем волос следить при помощи специальных масел и масок.

Низкий каблук. На самом деле, слезть высоты шпилек ради того, чтобы сохранить здоровье ножек и не заработать варикоз – весьма правильное решение. Единственный момент – с чем носить обувь на плоской подошве. Ведь низкий каблук тоже может смотреться модно и привлекательно. Женщина должна уделить большое внимание сочетанию обувь-одежда, чтобы оно не смотрелось "бабским". Тогда низкий каблук только украсит ее жизнь, добавит здоровья и комфорта.

Безразмерные платья "в цветочек". Эти платья, похожие на халаты, с задорным цветастым принтом, хорошо смотрятся на молоденьких девочках. Женщинам же элегантного возраста больше подойдут сдержанные цвета и однотонные наряды. Забавные "народные" мотивы могут "простить" женщину, вызывая ассоциации с крестьянками. Так что, с ним действительно надо быть осторожной.

Большие хозяйственные сумки. Я читала исследование, которое объясняло странный феномен. Одна и та же женщина пользовалась совершенно разным вниманием со стороны мужчин в том случае, когда тащила большой хозяйственный баул, и в том, когда у нее на плече была небольшая элегантная сумочка. Автор исследования объяснял эту разницу тем, что мужчины подсознательно воспринимают большую сумку как ребенка, или считывают, что женщина несет пропитание для ребенка. В то время как даме с элегантной сумочкой нужно срочно помочь забеременеть. Я не знаю, так это, или нет, но наблюдение очевидно. Я считаю, что женщинам и вправду незачем таскаться всюду с огромными баулами продуктов без особой нужды. Если есть возможность, лучше поручить их несение сыну или мужу.

Большие старомодные украшения. Основное слово здесь – старомодные. Они действительно очень выдают возраст женщины. Но если маленькие кулончик на шее, или небольшое колечко практически незаметны, то большие аляповатые украшения привлекают к себе слишком много ненужного внимания, параллельно намекая на возраст дамы. Так что если это не фамильные изумруды, а просто поистлевшая бижутерия прошлого века, то увлекаться такими украшениями я бы не рекомендовала.

Словом, в зрелом возрасте очень важно отбросить жертвы, в виде шпилек и пушапа, и выйти на новый уровень комфорта, оставаясь при этом элегантной и изысканной. Это действительно украшает.