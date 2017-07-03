Mercedes-AMG GLC 43: Уличный зверь

У нас в руках оказался настоящий волк в овечьей шкуре. Спрятавшийся под личиной "девочкового" кроссовера, этот монстр уверенно доминирует и презрительно смотрит на окружающих на дороге. Знакомьтесь – это Mercedes-AMG GLC 43.

Триста шестьдесят семь лошадиных сил! Этот бешеный табун разгоняет коробочку массой меньше двух тонн за неполных пять секунд. На этой фразе обзор можно, в принципе, заканчивать, но не зря же я фотографии обрабатывал?

Поджарый, с нарочито заостренными чертами, GLC на фоне других кроссоверов смотрится как кенийский бегун после трехнедельной сушки. Да и цифры говорят сами за себя. Несмотря на то, что стоимость GLC начинается от 3,12 миллионов, в таблице указана стоимость AMG-варианта в минимальной конфигурации. Прибавляем пневмоподвеску, всевозможные системы помощи водителю, акустику Burmeister, обвес, диски 21” и еще вагон различных мелочей на полтора миллиона – и вот вам финальная цена.

Mercedes-AMG GLC 43 4 Matic Цена, руб 6 450 795 Цена в минимальной конфигурации, руб 4 820 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2996/367 Привод пост. полный Разгон 0-100, сек 4,9 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,9/24,9 Снаряженная масса, кг 1855 Длина/ширина/высота, мм 4732/1890/1602 Объем багажника, л 550 Дорожный просвет, мм 181

Решетка радиатора увенчана шильдиком AMG, чтобы ни в коем случае не перепутать заряженного зверя с мирным парнокопытным. Хотя, кстати, даже в базовой модели GLC ездить можно очень даже азартно, отдадим должное.

Насладившись красотами, обратим свое внимание на салон. И он тоже прекрасен. Сочный синий цвет кузова здесь уравновешивает черно-белая гамма. И столь нелюбимые мной деревянные панели в салоне GLC смотрятся замечательно и более чем уместно.

А вот знакомый нам по CLA и прочим купешно-седановым вариантам экран продолжает смотреться как нечто инородное на фоне отлично скомпонованного салона и торпедо.

Вместе со слишком чувствительной сенсорной панелью, в управлении присутствует всем знакомая “шайба” – самая, на мой взгляд, удобная опция для работы с бортовым компьютером.

Машина вообще редкая. Куда камеру не наведи – везде отличный кадр. Хотя я не исключаю варианта, что я стал лучше фотографировать.

“А как же едет этот шедевр немецкого автопрома”, – спросите вы, и я вам отвечу без лишних эмоций… Хотя, кого я обманываю? Я с восторгом скажу, что едет этот агрегат сказочно. Полный привод позволяет всем триста шестьдесят семи лошадям вгрызться в летний московский асфальт и унести оцепеневшего от восторга всадника за горизонт.

Несмотря на то, что Мерседес у меня лично ассоциируется с роскошью и некоторой вальяжностью, именно на этом автомобиле хочется зажигать как в последний раз, не обращая внимания на камеры и остальных участников движения (штрафы уже приходят, кстати). Да и сама машина заметная. Сколько раз со мной пытались гоняться другие участники потока с наклейками и спойлерами, не счесть. Две турбины творят чудеса с разгоном автомобиля, а двигатель слушать – вообще отдельное удовольствие.

Здесь стоит независимая спортивная подвеска, на базе многокамерной Air Body Control с адаптивным регулированием амортизации. Нажатие специальной кнопки позволяет вспомнить, что GLC вообще-то еще и внедорожник и увеличить дорожный просвет. А когда картошка на дачу уже отвезена, на трассе можно творить чудеса, ловко лавируя между неторопливыми дачниками, благодаря очень отзывчивой девятиступенчатой коробке, также модифицированной в рамках AMG-тюнинга.

Звук от Burmester является отдельной опцией, а базовую комплектацию не входящей. А зря. Потому что эта акустика стоит каждой копейки, за нее заплаченной. Burmester Audiosysteme GmbH – немецкая компания, поставляющая оборудование для Mercedes и Porsche. Отдельным специальным проектом для компании стала разработка акустики для Bugatti Veyron. Все компоненты собираются вручную.

В серии GLC установлены 13 динамиков с 9-канальным усилителем на 590 Вт. Сабвуферы расположены впереди пассажиров, фактически под передними сиденьями, и бас здесь ощущается всеми фибрами души по теперь понятной мне причине. Вишенкой на торте стала умная система шумоподавления, которая сканирует окружающее пространство и подстраивает громкость в определенных частотных диапазонах, компенсируя тем самым посторонние шумы.

Звук в машине одновременно прозрачный и вязко-полнотелый, как горячая патока. На мой вкус при высокой громкости здесь очень выбиваются верхние частоты и середина, поэтому я рекомендую вот такие настройки.

Гитарный тест пройден на отлично. В кажущийся маленьким багажник на самом деле помещается огромная куча всего нужного.

Перейдем к выводам. Mercedes-AMG 43 GLC – внешне представитель сонма вроде бы похожих друг на друга кроссоверов. Но все дело в деталях, которых тут набегает на шесть с половиной миллионов. И поездки на этом автомобиле очень даже запоминаются. Приставка AMG и двухтурбинный двигатель не дают заскучать в поездках, а формат делает этот автомобиль очень удобным как для городских, так и для загородных поездок. Если вы олигарх, купите этот автомобиль своему ребенку-студенту, а потом заберите, когда чадо принесет из университета тройку. Не пожалеете.

Обзор подготовлен для издания dni.ru