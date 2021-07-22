В Ростове-на-Дону при столкновении автобусов пострадали 5 человек

Информация о серьезной аварии была зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Сообщается о столкновении двух автобусов.
В результате случившегося пострадали пять человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
Информация о серьезной аварии была зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Сообщается о столкновении двух автобусов.
В результате случившегося пострадали пять человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
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