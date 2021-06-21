Фура влетела в подземный переход в центре Москвы

На Садовом кольце в центре Москвы фура выехала на встречную полосу, а затем и на тротуар, где протаранила вход в подземный переход, передает "Царьград". Водитель грузовика погиб по дороге в больницу. Сообщается, что ему стало плохо еще за рулем. Именно это и называют причиной произошедшего. Больше никто не пострадал.