Спасатели достали водителя из искореженной машины

Утром 27 января в Сергиево-Посадском городском округе Московской области столкнулись грузовик и микроавтобус, передает "Радио 1". Водитель грузовика не пострадал, а того, что сидел в микроавтобусе, зажало в салоне. Его доставать пришлось прибывшим на место спасателям.
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