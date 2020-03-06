Jeep Grand Cherokee Trackhawk: разгон за 10 миллионов

Совсем недавно у меня на обзоре был Jeep Grand Cherokee SRT, разгоняющийся по прямой меньше чем за пять секунд, и мы все думали “куда уж круче?”. Оказалось, есть куда. Автомобильной индустрии есть чем вас удивить! При наличии круглой суммы денег, конечно же. В два раза дороже, в два раза мощнее, в два раза серьезнее - на пьедестале почета Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Внешне от SRT мощный Trackhawk можно отличить лишь по отсутствию противотуманных фар (и правильно, на такой скорости туман должен сам рассеиваться) и по сдвоенным патрубкам выхлопной системы сзади. Ах да, и конечно же стилизованная эмблема ястреба, которой снабжаются автомобили топовой линейки Grand Cherokee. В остальном вид не самый спортивный, и о том, что нас могут чем-то удивить, можно догадываться лишь по желтым тормозным саппортам брембовских тормозов.

Внешность Jeep Grand Cherokee нельзя назвать многообещающей, но тем приятнее сюрприз под капотом.

Американские автомобили Luxury сегмента – это всегда кожа, дерево и алюминий. Мягко, дорого, вкусно пахнет и сразу хочется закурить сигару и рассказать всем, как ты дошел до такой жизни. Но курить в автомобилях пресс-парка – дурной тон, а дерево, в случае сверхмощного Trackhawk, заменено на углепластик, так что постучать по дереву в этой машине не получится. Да и плевать через левое плечо я бы не советовал: на высокой скорости все равно все обратно задует. Кстати, все вышесказанное наличию пепельницы в машине не помешало.

Интерфейс бортового компьютера слегка подкачал: быструю машину решили уравновесить слегка подтормаживающим дисплеем, который, нужно отдать должное, в свете современных реалий, мог бы быть и побольше. Сокращения – обычный бич русифицированных систем.

Сиденья мягкие и невероятно удобные, что совсем не вяжется с обычным ощущением от интерьера спорткара, где стараются максимально снизить массу автомобиля. Свой вес нужно нести с гордостью, особенно когда за тебя это делают 711 лошадей!

Вот мы и добрались до самого захватывающего момента: поездка. Во внедорожном спорткаре кнопка запуска двигателя может быть только красной, и никакой другой. Зажигание – и поехали! Даже на холостых оборотах компрессорная “восьмерка” на 717 лошадиных сил звучит гипнотически. Басовито порыкивающий мотор разговаривает с тобой на пороге инфразвука, обещая быстрый разгон и уход в гиперпространство за 3,7 секунды (речь идет о разгоне до 100 км/ч)! Это, чтобы вы понимали, быстрее, чем Bentley Bentayga и чем новейший гибрид Cayenne от Porsche. Если бы в фильме “Назад в будущее 3” у Марти вместо Делориана был Trackhawk, то от индейцев он бы удрал без труда – вот, что я думаю.

При всех приятностях на разгоне, Trackhawk не утратил своих внедорожных качеств. Пневматическая подвеска QuadraLift с пятью различными положениями и система полного привода QuadraDrive II c задним электронным дифференциалом позволяют добиться оптимального сцепления и проходимости даже в самых сложных дорожных условиях.

Но все же это внедорожник, и при выдаче автомобиля сотрудники пресс-парка тридцать три раза напомнили мне об этом, пожелав удачи на поворотах – и оказались абсолютно правы. Король трассы на прямой, Grand Cherokee Trackhawk начинает капризничать, когда дело доходит до крутых поворотов на скорости, но ожидать от внедорожника с высоким расположением центра тяжести грации и мягкости, как минимум, несправедливо. С большой силой приходит большая ответственность – это как раз про нас, ибо не справиться с управлением и улететь в кювет на этом автомобиле можно быстрее, чем сказать “жми на газ плавно”. Через пять минут нахождения за рулем Trackhawk понимаешь, что здесь для того, чтобы утопить педаль газа в пол, нужна изрядная смелость, граничащая с безрассудством.

Кстати, я молчу о щедрости. Расход бензина здесь ужасающий: 30 литров на сто километров пути. Утешает, что бензин, хотя бы, девяносто пятый.

Звук здесь отличный. Акустика Harman/Kardon, 19 динамиков и 825-ваттный усилитель. Забудьте про объемное звучание, от этого все только портится, и поднимите на одну единицу басы. Обычно заточенный на разборчивость верхов, Harman/Kardon поставил в американскую машину фирменный люксовый жирный американский звук. От Моцарта и рок-н-ролла до электроники и хип-хопа: все здесь будет звучать азартно и энергично. Но самое смешное при этом – я практически не включал штатную акустику, наслаждаясь тем, как звучит мотор. Потому что люксовый звук в наше время – куда меньшая редкость, чем шестилитровый движок с механическим нагнетателем. М-м-м-м-м…

Не только литрами двигателя силен Grand Cherokee: 782 литра багажного пространства! Не очень широких, впрочем, литра, так как справа место занял сабвуфер, и гитару удалось положить лишь по диагонали. Тем не менее, инструмент поместился.

Для кого эта машина? Ну, с учетом того, что не у всех найдутся лишние 10 миллионов на машину, то конечно же не для всех. С задачей построить невероятно быстрый внедорожник инженеры справились, и, на мой взгляд, очень даже хорошо. Внешне вполне складный, Trackhawk не производит фурора своим появлением на дороге до того волшебного момента, когда, как черт из табакерки, из-под капота появляются те самые 710 бешеных агрессивных американских мустангов. И этот момент стоит очень дорогого. А после первой камеры – еще дороже.