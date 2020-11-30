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Авто
Lexus RX: премиум – в массы!

Lexus RX: премиум – в массы!

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Премиальный среднеразмерный кроссовер, самый продаваемый премиум-автомобиль в России в 2019 году. Первое поколение этой модели увидело свет в 1997 году на автосалоне в Чикаго, и с тех пор эта линейка получила огромное количество наград по всему миру за надежность и автодизайн. Что же такого нашел в этой машине российский покупатель – мы выясним в этой обзоре.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Спортивные линии, завораживающая игра теней по всему корпусу, футуристичный фас и узкие фары – вот так можно примерно охарактеризовать внешний вид Lexus RX. Автомобиль прижат к асфальту (для кроссовера клиренс небольшой: 200 мм), и это придает еще большую стремительность силуэту. В обновленном RX появилась линия, идущая от передней части кузова к багажнику, первая в мире система адаптивного управления дальним светом и комплекс систем безопасности Lexus Safety System.

Фото: Родион Газманов

Задние фонари, подчеркивающие линии, сводящиеся к центру крышки багажника, создают изумительную картину. Правда же красиво?

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Огромный сенсорный экран медиасистемы размером 12,3 дюйма, вкусно пахнущая натуральная кожа сидений и обивки дверей. Деревянные вставки придают экологичности салону, но мне светлое дерево в автомобильном интерьере не нравится. Впрочем, дело вкуса.

Здесь не панорамная крыша, а сдвоенный люк, что чуть меньше по площади. Зато его можно открыть.

Фото: Родион Газманов

Салон высочайшего качества. Отстрочка торпедо здесь натуральная, не имитация, как во многих автомобилях сегодня. Потому и премиум!

Фото: Родион Газманов

Вместо джойстика бортовым компьютером здесь управляет сенсорная панель с тактильной отдачей. Также после обновления появилась возможность использования мобильных устройств с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Управление режимами поездки производится при помощи шайбы. Эстетически это лучше джойстика, растущего из приборной панели как на NX или ES, но тянуться сюда не так удобно.

Фото: Родион Газманов

Задним пассажирам здесь удобно. Спинки задних кресел достаточно хорошо отклоняются назад, чтобы не сидеть сгорбившись, а форма спинок передних кресел учитывает, что у пассажиров есть колени, и их нужно где-то размещать. Даже если переднее сиденье отодвинуто назад до упора, мне было комфортно сидеть сзади.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

RX300 звучит солидно, но цифра “300” никакого отношения к лошадиным силам или объему двигателя не имеет. 238 лошадиных сил на двухлитровом турбовом автомате.

Фото: Родион Газманов

9,2 секунды до 100 километров. Не самый впечатляющий показатель, но спасибо, что не больше десяти на переднем приводе. Полный привод разгоняется на 0,2 секунды дольше. Впрочем, экономия топлива тоже налицо. Благодаря эффективным технологиям и небольшому объему двигателя, средний расход составляет 7,8 литров на 100 км. Если медленные машины это не для вас, то 300-сильный вариант разгоняется за 8,2 секунды.

А вот в поворотах Lexus RX чувствует себя прекрасно. Жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости позволяют избежать излишних кренов, притом что независимая пружинная подвеска спереди и сзади очень хорошо сглаживают дорожные неровности. Мягкость и плавность – кредо Lexus, который, за исключением спортивных моделей, за скоростью особо и не гонится.

КАК ЗВУЧИТ:

Аудиосистема premium-класса Mark Levinson прекрасно озвучивает верха и внятно звучит в средних частотах. 15 динамиков плюс сабвуфер в небольшом салоне это мощно и убедительно. Для оптимального звучания на высокой громкости можно чуть-чуть срезать верх и середину, как показано на фотографии.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

В 506 литров объема багажника гитара поместилась на “раз-два”, и посмотрите сколько осталось свободного места! Это точно автомобиль для путешествующего музыканта.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Популярность Lexus RX среди покупателей премиум-автомобилей объясняется не любовью к скорости (это мы уже обсудили), а предпочтением комфорта и безопасности. Да и стилем этот японский кроссовер не обделён. Мне бы хотелось увидеть более современный интерфейс бортового компьютера, а там, чем черт не шутит, и электронную приборную панель, но, как говорится, всему свое время. В любом случае, в сложившемся раскладе даже аналоговые часы на торпедо не напрягают и отлично вписываются в интерьер.

В базовой ценой 3,5 млн рублей, Lexus RX – не самый дорогой способ обзавестись автомобилем премиум-класса.

30 ноября 2020, 09:55

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