Audi S5: красота в движении

Автомобиль Audi S5 впервые был представлен публике на женевском международном автомобильном салоне. Тогда динамичный внешний вид автомобиля привлёк всеобщее внимание и заслужил высокие оценки экспертов. О его достоинствах – в обзоре Родиона Газманова.



Кто бы что ни говорил, формат купе всегда прибавляет десять очков к харизме любого автомобиля (и почти любого его владельца). А уж когда это автомобиль в спортивной модификации, то очки сразу умножаются на два.

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Если смотрящему удастся разглядеть шильдик, конечно. Именно поэтому и говорят: красота в глазах смотрящего, а время разгона – в технико-технических характеристиках. В данном случае – 4,7 секунды.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Дорожный просвет 140 мм, обвес с острой кромкой и волнующие изгибы линии кузова над колесными арками. Вот примерное описание внешности этого автомобиля. Ах да: у автомобиля две двери. Хотя вы наверняка заметили.

Корма притягивает и очаровывает. Узкие задние фонари, разделенный крышкой багажника, верх которой изгибается, намекая на то, что спортивный спойлер этому автомобилю не помешал бы. Четыре выхлопных трубы – завершающий штрих спортивной атрибутики.

КАК ВНУТРИ:

В салоне всё компактное и жесткое. Руль, сиденья, двери и приборная панель. Главное – не отвлекать водителя от главного: дороги. Проходящий от руля до пассажирской двери дефлектор во всё торпедо – фирменная фишка Audi (хотя в автомобилях Volkswagen такое тоже можно встретить). “Самолетная” ручка АКПП – очень удачная находка, уже давно кочующая из модели в модель. Из всех ручек, за которые я держался, эта – самая любимая.

Обзорность не могу назвать идеальной: сказывается низкая крыша, да и вообще небольшая высота посадки в принципе. Подголовник пассажирского сиденья может перекрыть обзор справа при выезде на дорогу, будьте внимательны и двигайте вовремя своего пассажира. Боковые саппорты кажутся огромными, и, на самом деле, не лишние: Audi S5 провоцирует на маневры.

Последняя фишка, которая смотрится ну просто невероятно круто – автоматическая подача ремня безопасности: специальный рычаг выезжает из-за плеча водителя, чтобы не нужно было слишком далеко тянуться.

КАК ЕДЕТ:

Три литра V6, 354 лошадиные силы и очень-очень отзывчивый руль. S5 оборудован восьмиступенчатой коробкой-автоматом tiptronic, с отличной реакцией и весьма интересным режимом, автоматически переключающийся на нейтраль при движении накатом в определенном диапазоне скоростей.

Несмотря на жёсткую подвеску, разгон кажется мягким, без ощущения рывка. Цифра 4,7 – неплоха для спортивного купе, но я ожидал более острых ощущений, будучи избалован RS-версиями Audi. Разгон равномерный, движение очень уверенное, и дорогу на практически любых скоростях автомобиль держит крепко. Повороты – отдельное удовольствие, в которых машина ощущается как вторая кожа, и каждое движение получается ровно так, как и планировалось. Расход на трассе в районе 11 литров, но если хочешь позажигать, доставай деньги на бензин. 17,7 – не предел.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика Bang&Olufsen может похвастаться кристально чистыми и четкими верхами. А вот чтобы всё остальное звучало, пришлось немного подумать. Развалистую нижнюю середину пришлось ощутимо прижать в разделе “нижние частоты”, компенсировав это прибавлением уровня звучания сабвуфера. Вот только задняя полка на некоторых песнях похрюкивает (и это до прибавления уровня, кстати!)

КАК ГИТАРА:

Инструмент в жестком дорожном чехле поместился в багажник отлично, хоть и по диагонали. А говорят, что купе компактные и неудобные. Кстати, высота багажного отделения позволяет не ограничиться гитарой, а разместить сверху пару сумок или чемодан. Удобно!

ВЫВОДЫ:

Audi S5 это не автомобиль, в котором точно будет удобно, но не для того их и покупают. Технологичность, полный комплект ассистентов вождения и прекрасные скоростные характеристики – мечта любого водителя. Особенно если на трассе нет камер. Интересный момент, кстати: большинство положительных обзоров про этот автомобиль написаны людьми, которые выезжали с ней на автобан. Все негативные (хоть их и мало) сочинены в городских условиях. Делайте выводы!